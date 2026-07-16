Virus influenza, bacterias resistentes y fauna silvestre: así será la próxima pandemia, según los expertos

Virus influenza, hepatitis E, listeriosis... Los expertos ya no se preguntan si habrá una nueva pandemia, sino cuándo llegará, cuál será su origen y cómo afectará a la población. Esa es una de las principales conclusiones que han trasladado los responsables del Centro Andaluz de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem) durante su presentación ante la comunidad científica.

La directora de esta infraestructura científica, impulsada por la Universidad de Córdoba y la Junta de Andalucía, María Ángeles Risalde, ha subrayado la importancia de analizar, estudiar y vigilar las enfermedades que pueden transmitirse de los animales a las personas.

Virus del Nilo

Como ejemplo, ha señalado el virus del Nilo Occidental, una enfermedad que actualmente se encuentra en su etapa de mayor transmisión. Por ello, se ha establecido un dispositivo de vigilancia y una serie de medidas preventivas con el objetivo de anticiparse a posibles contagios, después de que el pasado domingo se confirmara el primer caso en Andalucía.

Presentación del Caizem. / Víctor Castro

En este sentido, Risalde ha recordado que hace dos años, antes de la puesta en marcha del Caizem, se detectaron "más de 200 casos", mientras que el pasado año solo se registraron cuatro. La directora del centro ha puesto en valor el papel del Caizem al recordar que el virus ya se había detectado en mosquitos hace más de un mes y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, ya que se trata de una "enfermedad endémica" que "no se va a erradicar", por lo que el objetivo pasa por "prevenir".

¿Cómo será la próxima pandemia?

Respecto a futuros brotes, Risalde ha señalado que uno de los principales focos de atención son las enfermedades de transmisión alimentaria, como la salmonelosis o la listerioris. Sin embargo, al hablar de una posible futura pandemia, ha apuntado a los virus influenza, es decir, los virus de la gripe, especialmente aquellas variantes de origen animal, como la gripe aviar o la gripe porcina, que podrían adaptarse al ser humano y adquirir capacidad de transmisión entre personas.

La directora del Caizem también ha advertido de que las amenazas sanitarias de los próximos años no responderán necesariamente a un único patrón. Además de los virus influenza, ha citado el riesgo creciente de las bacterias resistentes a los antibióticos, uno de los mayores desafíos de la medicina actual; las enfermedades transmitidas por vectores, como mosquitos o garrapatas, cuya expansión puede verse favorecida por el cambio climático; y las infecciones causadas por hongos, que cada vez ocupan un lugar más relevante en la vigilancia científica. A ello ha añadido un último escenario, la aparición de un agente completamente inesperado, una enfermedad nueva o poco conocida capaz de sorprender a los sistemas de salud, como ya ocurrió con crisis sanitarias recientes.

Durante su intervención, Risalde ha reflejado el aumento de los casos de gripe aviar en España en los últimos años. Según ha explicado, se detectaron 22 focos en 2024, frente a los 172 registrados entre 2024 y 2025, de los que 153 tuvieron su origen en aves silvestres.

Las granjas de huevo afectadas por gripe aviar. / Agencias

Otro de los aspectos sobre los que ha alertado es el incremento exponencial del número de casos de hepatitis E en Europa, que, según ha señalado, es "la única hepatitis de origen zoonósico de claro origen ascendente en Europa". En este sentido, ha explicado que ya no solo se detectan casos con origen fuera del continente, sino que también se producen contagios autóctonos. En Andalucía, ha añadido, se registraron dos brotes.

Seguimiento a la fauna silvestre

Por su parte, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Rafael Martínez Ruedas, también ha puesto el foco en las enfermedades presentes en la fauna silvestre y ha destacado el papel de la vigilancia epidemiológica en un contexto de "inmensa vulnerabilidad".

"Hemos detectado más de 175 casos de emergencias sanitarias en fauna silvestre en los últimos 15 años", ha señalado. Como principales ejemplos ha citado la tuberculosis en jabalíes y ciervos y "casi 90 casos en cérvidos".

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Rafael Martínez Ruedas. / Víctor Castro

En este sentido, ha destacado el despliegue del Programa de Alerta Epidemiológica en Fauna Silvestre, mediante el que se vigilan hasta 37 enfermedades con capacidad de transmitirse de los animales a las personas y cerca de 1.500 casos. Para ello, ha explicado, resulta clave el control en espacios como los cotos de caza para detectar precozmente la aparición de estas enfermedades.

Un riesgo en aumento

Tanto Risalde como Martínez Ruedas han coincidido en que el riesgo de una nueva pandemia es hoy mayor que hace décadas. A la globalización se suman, según la directora del Caizem, el agotamiento de los recursos del planeta, especialmente los hídricos; el calentamiento global; la crisis de la biodiversidad; los cambios en los usos del suelo; y la sustitución de la ganadería extensiva por la intensiva, factores que favorecen la aparición y difusión de nuevos brotes.

Además, Risalde ha señalado que la posición geográfica de Andalucía, como puerta de entrada entre África y Europa, incrementa el riesgo de aparición de este tipo de enfermedades, de ahí la importancia de reforzar la vigilancia epidemiológica. "Lo más probable es que ocurra otra pandemia", ha concluido.