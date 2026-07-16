La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La ampliación de la oferta formativa para la BLET, el interés del Estado por los minerales estratégicos en Córdoba y la iniciativa para combatir la soledad no deseada centran nuestros titulares
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Córdoba amplía su oferta formativa para trabajar en la Base Logística del Ejército de Tierra con 164 cursos y cerca de 2.500 plazas, una apuesta por la capacitación que busca responder a la creciente demanda de profesionales para este proyecto estratégico. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves, en el que también contamos el interés del Estado por los minerales estratégicos de dos antiguas zonas mineras de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque. Además, nos acercamos a una iniciativa de Cruz Roja que reúne a jóvenes y mayores para compartir actividades y combatir la soledad no deseada a través de la convivencia.
- Córdoba amplía su oferta formativa para trabajar en la BLET: ya hay 164 cursos con casi 2.500 plazas
- El Estado busca minerales estratégicos en Córdoba y reserva a su favor dos antiguas zonas mineras de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque
- Cruz Roja acerca en Córdoba a jóvenes y mayores para divertirse juntos: "Me gusta venir porque aquí se charla mucho y yo hablo hasta por los codos"
Además, destacamos estas otras noticias:
El tiempo
- El verano, a punto de tocar techo en Córdoba: esta es la fecha que señalan los meteorólogos para el asentamiento térmico
Mundial 2026
- Córdoba tendrá una pantalla gigante gratuita para ver la final del Mundial de España: este es el aforo y hora de acceso
- De Córdoba a Estados Unidos: la marca cordobesa Silbon llega al Mundial para vestir a Aitor Karanka
- La FIFA investiga a Argentina por la pancarta de las Malvinas
Córdoba ciudad
- Nueva sentencia contra el Ayuntamiento de Córdoba por los pluses de la Policía Local
- ELECCIONES MUNICIPALES | Rafi Crespín confía en cerrar candidatos sin primarias para las municipales de 2027 en Córdoba: "En el PSOE tenemos cantera y varios perfiles"
- Tres detenidos en el Sector Sur y el centro de Córdoba tras intervenir hachís y 380 plantas de marihuana
Provincia
- La concejala del PP de Lucena Miriam Ortiz ocupará el escaño de Jesús Aguirre en el Parlamento andaluz
- La brecha contra los incendios en Córdoba: 29 municipios en zona de peligro no tienen un plan homologado
- Stop Biometano Sur de Córdoba responde a las organizaciones agrarias y exige transparencia sobre las macroplantas proyectadas en la provincia
Agenda del 'finde'
- La nostalgia y el reguetón protagonizan un finde en Córdoba en el que la fiesta estalla en los pueblos y barriadas
Córdoba CF
- Cientos de abonados del Córdoba CF se agolpan en las taquillas de El Arcángel en la tercera fase de la campaña
- El Córdoba CF hace oficial la continuidad de Theo Zidane: el centrocampista francés seguirá vistiendo la blanquiverde la próxima temporada
- Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
- Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
- Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
- Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
- El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
- El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
- El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
- Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz