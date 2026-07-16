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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La ampliación de la oferta formativa para la BLET, el interés del Estado por los minerales estratégicos en Córdoba y la iniciativa para combatir la soledad no deseada centran nuestros titulares

Cruz Roja reúne a jóvenes y mayores

Cruz Roja reúne a jóvenes y mayores / Manuel Murillo / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Córdoba amplía su oferta formativa para trabajar en la Base Logística del Ejército de Tierra con 164 cursos y cerca de 2.500 plazas, una apuesta por la capacitación que busca responder a la creciente demanda de profesionales para este proyecto estratégico. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves, en el que también contamos el interés del Estado por los minerales estratégicos de dos antiguas zonas mineras de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque. Además, nos acercamos a una iniciativa de Cruz Roja que reúne a jóvenes y mayores para compartir actividades y combatir la soledad no deseada a través de la convivencia.

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