La situación de 29 municipios de la provincia de Córdoba que carecen de un plan de emergencia homologado frente a incendios forestales abre la actualidad de este jueves 16 de julio. De otro lado, especialistas reunidos en Córdoba advierten de que la próxima pandemia podría estar relacionada con el virus de la gripe, las bacterias resistentes o la transmisión desde la fauna silvestre. Y, en el plano deportivo, el Córdoba CF deja sus primeras sensaciones de la pretemporada tras el amistoso disputado frente al Orlando Pirates.

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