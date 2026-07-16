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La actualidad del jueves 16 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La falta de planes de emergencia contra incendios en 29 municipios cordobeses, el análisis de los expertos sobre la próxima pandemia y las primeras impresiones tras el estreno de pretemporada del Córdoba CF centran la actualidad del jueves

Primer amistoso de pretemporada del Córdoba CF

Primer amistoso de pretemporada del Córdoba CF / Víctor Castro

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La situación de 29 municipios de la provincia de Córdoba que carecen de un plan de emergencia homologado frente a incendios forestales abre la actualidad de este jueves 16 de julio. De otro lado, especialistas reunidos en Córdoba advierten de que la próxima pandemia podría estar relacionada con el virus de la gripe, las bacterias resistentes o la transmisión desde la fauna silvestre. Y, en el plano deportivo, el Córdoba CF deja sus primeras sensaciones de la pretemporada tras el amistoso disputado frente al Orlando Pirates.

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