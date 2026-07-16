Tres detenidos en el Sector Sur y el centro de Córdoba tras intervenir hachís y 380 plantas de marihuana

Dos intervenciones policiales desarrolladas en apenas unas horas han permitido retirar de las calles de Córdoba hachís y centenares de plantas de marihuana. Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas como presuntas responsables de sendos delitos de tráfico de drogas en distintos puntos de la capital cordobesa.

Según ha informado la Policía Nacional, las actuaciones se enmarcan en los dispositivos preventivos establecidos para combatir la delincuencia y el menudeo de estupefacientes en Córdoba.

Hachís intervenido en la zona centro de Córdoba

La primera actuación tuvo lugar durante la noche del 14 de julio, en la zona centro de la capital. Los agentes observaron a un hombre que, al percatarse de la presencia policial, arrojó rápidamente un cigarro al suelo e introdujo un objeto en la riñonera de una mujer que se encontraba junto a él.

Ante esta conducta, los policías identificaron a ambos y comprobaron el contenido de la riñonera. En su interior localizaron un envoltorio de papel de aluminio que contenía aproximadamente 110 gramos de hachís.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Durante el cacheo superficial, los agentes encontraron además otros 10 gramos de hachís ocultos en uno de sus calcetines.

Localizan 380 plantas de marihuana en un vehículo

La segunda intervención se produjo durante la madrugada del 15 de julio, dentro de la denominada Operación Verano, un dispositivo que refuerza los controles de personas y vehículos en diferentes zonas de Córdoba durante los meses estivales.

En esta ocasión, los agentes dieron el alto a un turismo en el Sector Sur e identificaron a sus ocupantes. Durante la actuación, los policías percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior del vehículo, por lo que realizaron una inspección más exhaustiva.

En el maletero encontraron tres cajas que contenían un total de 380 plantas de marihuana. Dos de los ocupantes fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas.

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Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente durante la tarde del 15 de julio. Estas intervenciones forman parte de los controles policiales desplegados en Córdoba para prevenir la venta y el transporte de sustancias estupefacientes, especialmente durante el periodo de verano.