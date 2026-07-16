Transporte
Renfe habilita 132 autobuses entre Alcolea y Rabanales por obras de mantenimiento en la infraestructura ferroviaria
Seis trenes de Proximidad de Córdoba realizarán parte de su recorrido por carretera hasta el 7 de agosto, con cambios en los servicios de media mañana
Los viajeros de los trenes de Proximidad entre Alcolea y el Campus de Rabanales deberán completar parte de su trayecto en autobús durante las próximas semanas por obras de mantenimiento. Renfe ha programado un total de 132 servicios de transporte por carretera para garantizar la movilidad mientras se desarrollan trabajos en la infraestructura ferroviaria.
Según ha informado la compañía ferroviaria, el transporte alternativo estará vigente del 15 de julio al 7 de agosto y afectará a seis trenes, tres por cada sentido, que circulan entre Alcolea y el Campus Universitario de Rabanales, en Córdoba.
Seis trenes afectados entre las 10.30 y las 14.30 horas
Los trabajos se concentran en la franja comprendida entre las 10.30 y las 14.30 horas. Durante ese periodo, los viajeros realizarán por carretera el trayecto entre Alcolea y Rabanales.
En sentido desde Rabanales, los servicios afectados son:
- El tren de las 11.06 horas, con circulación diaria.
- El tren de las 11.47 horas, operativo de lunes a viernes.
- El tren de las 12.37 horas, con circulación diaria.
Desde Alcolea, los cambios afectan a:
- El tren de las 11.20 horas, diario.
- El tren de las 12.15 horas, de lunes a viernes.
- El tren de las 12.59 horas, diario.
Restricciones para bicicletas y mascotas
Renfe ha advertido de que en los autobuses de transbordo no estará permitido transportar bicicletas ni mascotas.
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