Rafi Crespín confía en cerrar candidatos sin primarias para las municipales de 2027 en Córdoba: "En el PSOE tenemos cantera y varios perfiles"

La secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, confía en esquivar la elección de alcaldables a las elecciones municipales del 2027 por el sistema de primarias en Córdoba, aunque asegura que tienen "cantera y varios perfiles" dispuestos a liderar la candidatura socialista en la capital. El puesto está desierto desde que el candidato del PSOE en 2023, Antonio Hurtado, anunciara hace meses su intención de no repetir.

De momento, una socialista ha expresado ya de manera pública su deseo de ser alcaldesa de Córdoba. Se trata de Victoria Fernández, que en estos momentos ocupa un asiento en el Parlamento andaluz.

En relación con la capital, Crespín ha agradecido en el comité provincial celebrado este jueves el trabajo desarrollado por Antonio Hurtado al frente del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, del que ha destacado su "oposición seria, rigurosa y responsable" durante estos años. Asimismo, ha recordado que el PSOE activará en septiembre el calendario orgánico para la elección de las candidaturas, y ha trasladado un mensaje de tranquilidad y confianza.

Elección de candidatos en los municipios de más de 20.000 habitantes

En cualquier caso, Crespín confía en que los alcaldables de la capital y de los municipios de más de 20.000 habitantes se elijan sin necesidad de primarias en septiembre, tal y como recomendó la secretaria del PSOE andaluz, María Jesús Montero, tras el batacazo en las elecciones autonómicas. Se trata de procesos democráticos que suelen tensionar y en ocasiones dividir a la militancia. En la capital, Antonio Hurtado se proclamó candidato tras enfrentarse en primarias con Carmen Victoria Campos.

En la actualidad, el PSOE gobierna actualmente en 30 ayuntamientos de la provincia y cuenta con 347 concejalas.

Elección de candidatos en Lucena, Puente Genil, Montilla, Priego de Córdoba y Palma del Río

Además de la capital, en la provincia hay cinco municipios con más de 20.000 habitantes: Lucena, Puente Genil, Montilla, Priego de Córdoba y Palma del Río. Solo la localidad montillana está gobernada por un socialista, Rafael Llamas, mientras que el resto de localidades serían susceptibles de abrir un proceso de primarias. El PSOE confía, sin embargo, en que no se celebren ninguno. Las candidaturas están bastante claras en Lucena, Palma del Río y Puente Genil y en Priego de Córdoba, donde se barajan varios nombres, se espera cerrar el candidato en septiembre.

El resto de los candidatos de los municipios más pequeños tendrán que estar aprobados en el último trimestre del año, entre noviembre y diciembre, aunque se deje para el comienzo de 2027 la elaboración de las listas completas.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña por el 17M en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba junto a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. / Madero Cubero - Europa Press

Crespín convoca un comité provincial extraordinario antes de vacaciones

El PSOE de Córdoba ha celebrado este jueves un comité provincial extraordinario antes de las vacaciones, que no incluía a priori ningún punto en el orden del día. El comité ha estado presidido por Paco Algar, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Lucena, donde Crespín ha asegurado que la organización está "preparada para ganar" las elecciones municipales de 2027.

Se ha hablado, no obstante, de la situación del partido tras las elecciones andaluzas; de la situación del partido a nivel general y sobre las municipales y las generales. Aunque de momento Pedro Sánchez no ha convocado elecciones, tendrá que hacerlo sí o sí como muy tarde en julio de 2027. De momento, lo único que se sabe es que no las hará coincidir con las locales.

Crespín dice que el objetivo del PSOE en Córdoba es volver a ser "la primera fuerza política"

En su intervención, Crespín ha pedido a sus compañeros que salgan "a ganar" desde "el consenso de servir a Córdoba y el trabajo en la calle". "La historia del Partido Socialista demuestra que nunca nos instalamos en el lamento. Analizamos, aprendemos y volvemos a salir a la calle con más fuerza. Ésa seguirá siendo nuestra manera de entender la política", ha señalado.

"Nuestra aspiración no es conservar lo que tenemos. Queremos crecer, recuperar gobiernos municipales, conquistar nuevos ayuntamientos y volver a ser la primera fuerza política de Córdoba", ha destacado.

Críticas al pacto PP-Vox

Una parte importante de la intervención de Crespín en el comité provincial ha estado centrada en el reciente acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la gobernabilidad de Andalucía. Para Crespín, dicho pacto representa "la mayor enmienda a la identidad de Andalucía" y supone un retroceso en derechos, igualdad y libertades.

"La supuesta vía andaluza ha demostrado ser una gran mentira. Moreno Bonilla ha entregado Andalucía a la ultraderecha aceptando prácticamente todas sus exigencias para mantenerse en el poder", ha afirmado. En este sentido, ha advertido de que el acuerdo "pone en riesgo avances consolidados en igualdad, diversidad, memoria democrática, educación pública y sanidad pública".

Consecuencias del pacto PP-Vox para Córdoba

La secretaria general del PSOE cordobés ha repasado además las principales consecuencias que, a su juicio, está teniendo la gestión del Gobierno andaluz en la provincia. Entre ellas ha denunciado el cierre de cerca de 300 aulas públicas en Córdoba; el deterioro de la sanidad pública con más de 82.000 cordobeses en listas de espera, y el cierre de centros de salud por las tardes durante el verano, así como la clausura de más de 300 camas hospitalarias en la provincia.

También ha criticado la ausencia de políticas públicas de vivienda por parte de la Junta, el incremento de las listas de espera en Dependencia y la paralización de las políticas de memoria democrática, reclamando que se reanuden las exhumaciones en los cementerios de La Salud y San Rafael.

Defensa del Gobierno de España

Frente a este escenario, Crespín ha reivindicado la gestión del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, destacando "el crecimiento económico, la creación de empleo, el aumento de las pensiones, el impulso de las becas, el apoyo extraordinario al campo o las inversiones estratégicas para Córdoba, como la Base Logística del Ejército o el desarrollo del Aeropuerto".

Finalmente, ha trasladado un mensaje de optimismo a la organización, asegurando que el PSOE de Córdoba afronta el nuevo curso político "con un partido fuerte, implantado en todo el territorio, con experiencia de gobierno y con la mejor militancia". "Como nos ha pedido María Jesús Montero, el PSOE tiene que salir a comerse las elecciones. Y eso lo vamos a hacer desde la unidad, el consenso, la cercanía, el trabajo en la calle y la convicción de que el futuro de Córdoba y de Andalucía volverá a escribirse con gobiernos socialistas", ha concluido.