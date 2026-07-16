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El PSOE exige al Ayuntamiento de Córdoba aclarar el coste de la pantalla gigante para la final del Mundial entre España y Argentina

El portavoz socialista cordobés, Antonio Hurtado, pide aclarar si el Consistorio abonará una contraprestación económica a los organizadores del festival

Córdoba vivió con pasión el España-Francia del Mundial 2026

Córdoba vivió con pasión el España-Francia del Mundial 2026 / Víctor Castro

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El PSOE exige al alcalde de Córdoba que los cordobeses puedan disfrutar de manera gratuita de la final de la Copa Mundial de fútbol a través de una pantalla gigante en las instalaciones del Córdoba Live, situadas en el recinto ferial del Arenal, y pide aclarar si el Ayuntamiento de Córdoba tendrá que pagar a los empresarios del festival por el uso de la pantalla.

El Consistorio informó el miércoles que la posibilidad de seguir en directo el partido del domingo se hará en virtud de un acuerdo de colaboración al que han llegado los promotores del festival y el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que será la encargada de tramitar las correspondientes autorizaciones. No obstante, no se precisó si habría alguna contraprestación económica.

El PSOE aplaude la idea pero pregunta por el coste

El portavoz socialista aplaude la iniciativa en general de instalar pantallas gigantes para seguir a la Selección y asegura que fue una propuesta de su grupo municipal. Sin embargo, considera que "un acto organizado por el Ayuntamiento debe ser gratuito y la duda es si se le va a pagar algo al Córdoba Live".

Subvenciones polémicas al Córdoba Live

Antonio Hurtado ha recordado, además, que el equipo de gobierno lleva meses tramitando una subvención de 600.000 euros para los promotores de estos conciertos en El Arenal y a los del Califa Fest, en la plaza de toros. Asimismo, ha subrayado los problemas administrativos y los reparos que está poniendo la Intervención para la concesión de estas ayudas.

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Por otro lado, el portavoz del PSOE ha explicado que estos promotores ya se benefician de no pagar tasas por la ocupación de un recinto municipal, como es el recinto ferial de El Arenal, y exige, por todo ello, que "el acto sea gratuito para los cordobeses y saber quién paga la pantalla" para ver la final entre España y Argentina.

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