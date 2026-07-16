El PSOE denuncia "el abandono" del casco histórico de Córdoba: 30 obras presupuestadas están sin ejecutar

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado el deterioro del casco histórico por "el abandono" al que el gobierno de Jose María Bellido lo tiene sometido. Los socialistas señalan como prueba de ese abandono que hay más de 30 obras presupuestadas y no ejecutadas entre los proyectos del gobierno municipal para este mandato.

Además, Hurtado ha señalado la turistificación de la zona, la proliferación de las viviendas turísticas, la inseguridad y el vandalismo, la suciedad y el deterioro patrimonial como síntomas de que el Partido Popular está convirtiendo el centro histórico "en un dormitorio para turistas y un escenario de despedidas de soltero, donde cada vez somos menos los residentes", ha asegurado.

Ermita de la Aurora, en la calle San Fernando. / CORDIGITAL

El PSOE propone crear un organismo para el patrimonio

Por todo ello, el portavoz del PSOE ha sugerido la creación de un organismo autónomo que se dedique al patrimonio y a su conservación, y la eliminación de la actual Oficina municipal de Casco Histórico, que a su juicio está infradotada y "no sirve para nada" más allá de autorizar licencias de obra.

30 obras del casco tienen presupuesto, pero están sin ejecutar

Entre las principales actuaciones pendientes, Hurtado ha citado la rehabilitación de la plaza de la Corredera y el equipamiento previsto en San Agustín, un proyecto que, según ha denunciado, ha perdido el crédito disponible en el plan económico-financiero aprobado recientemente.

También ha mencionado la ermita de la Aurora, donde todavía se están valorando las actuaciones que deberán acometerse después de que se detectaran nuevos daños en la muralla, y el Pósito de la Corredera, cuya rehabilitación continúa pendiente tras la instalación de una cubierta provisional.

A estas intervenciones se suman varias actuaciones incluidas en el Plan Director de Murallas, entre ellas la restauración de la muralla de la Puerta de Sevilla, la muralla del Alcázar Viejo y su torre, la muralla de la Villa en la calle Doctor Fleming, la muralla de la plaza del Gamo, la Torre de la Malmuerta, el Arco del Compás de San Francisco y el arco de entrada a San Basilio.

Actuaciones pendientes en calles e iluminación

El PSOE también incluye entre las obras sin ejecutar la eliminación del cableado de la Cuesta de Pero Mato; la mejora ambiental y de la iluminación del entorno de la iglesia de San Andrés; la renovación del alumbrado en el eje Tendillas-Claudio Marcelo; y las intervenciones previstas en las calles Amparo y Cara y en la Calleja de las Flores.

Hurtado ha añadido a esta relación la mejora de la iluminación de esculturas del casco histórico, el alumbrado del entorno de las iglesias fernandinas, la remodelación de la calle Claudio Marcelo, la actuación en la plaza del Campo Santo de los Mártires y la mejora del estanque de la calle Cairuán.

Muralla de la calle Cairuán. / AJ González / COR

Proyectos pendientes en el entorno del Alcázar y la Albolafia

Entre las actuaciones que el PSOE reclama al gobierno de Bellido se encuentran asimismo el acceso entre el paseo bajo de la Alameda del Obispo y el Alcázar de los Reyes Cristianos, la pasarela de acceso al Molino de la Albolafia, la restauración del reloj de la plaza de las Tendillas y la consolidación del Molino de la Albolafia y su entorno, de la que ya se ha ejecutado una primera fase.

La lista se completa con la futura sala museística de Caballerizas Reales y las intervenciones previstas en Regina y Santa Clara, entre otros proyectos.

Por último, Hurtado ha denunciado también el estado del anfiteatro del Rectorado y de los yacimientos arqueológicos de Cercadilla y Ategua, que considera igualmente afectados por la falta de conservación y de actuaciones municipales.