El PSOE de Córdoba decidirá en septiembre si celebra primarias para elegir candidato a alcalde en 2027

El PSOE de Córdoba afrontará en septiembre la elección de su candidato a la Alcaldía de la capital para las elecciones municipales de 2027. Los socialistas deberán decidir si el proceso desemboca en unas primarias, después de que el actual portavoz municipal, Antonio Hurtado, anunciase hace ya un año que no volvería a presentarse.

Por ahora, la parlamentaria andaluza Victoria Fernández es la única dirigente socialista que ha expresado públicamente su disposición a optar a la candidatura, aunque en las quinielas internas continúan apareciendo otros nombres habituales como el de la concejala Carmen González.

De celebrarse, serían las segundas primarias celebradas en la capital para elegir al candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba. Las primeras fueron el 11 de diciembre de 2022, cuando Antonio Hurtado se impuso a Carmen Victoria Campos por 349 votos frente a 289.

Victoria Fernández, Rafi Crespín, la candidata del PSOE, Silvia Mellado, y Esteban Morales, en la sede del Aeropuerto. / A.J. GONZÁLEZ

María Jesús Montero pide evitar las primarias siempre que sea posible

En Andalucía, la elección de candidatos en municipios de más de 20.000 habitantes se retrasó a la vuelta del verano, a pesar de que Madrid había aprobado un calendario flexible y en cascada de primarias en todo el territorio nacional que permitía zanjar el asunto en julio.

De ahí que Montero hiciera un llamamiento a evitar estos procesos internos: "Todos deseamos cuantas menos primarias mejor porque significará que hay liderazgos claros que vamos a atrás para sostenerlos en la Alcaldía. Pero donde tengamos que ir a primarias hago un llamamiento de que sean fraternales. Animo a que el diálogo y el consenso prime para designar a los mejores", apuntó la líder del PSOE-A.

María Jesús Montero ante el comité del PSOE andaluz. / CÓRDOBA.

Cinco municipios cordobeses podrían abrir procesos internos

Además de Córdoba, en la provincia hay cinco municipios con más de 20.000 habitantes: Lucena, Puente Genil, Montilla, Priego de Córdoba y Palma del Río (Cabra se queda a las puertas). Solo la localidad montillana está gobernada por un socialista, Rafael Llamas, mientras que el resto de localidades serían susceptibles de abrir un proceso de primarias.

Cuándo son obligatorias las primarias del PSOE

Las primarias socialistas en municipios de más de 20.000 habitantes y capitales de provincia no son obligatorias. Es más, fue recomendación expresa de la secretaria del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que se evitasen siempre que se pudieran.

Las primarias del PSOE no implican necesariamente que se celebre una votación entre varios aspirantes. En las capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes donde los socialistas no gobiernan se abre el proceso de elección del candidato, pero solo habrá votación si más de una precandidatura consigue los avales necesarios. Si únicamente una supera esa fase, será proclamada directamente.

En los ayuntamientos gobernados por el PSOE, cuando el alcalde aspira a la reelección, el proceso interno solo se abre si lo autoriza la Comisión Federal de Listas y lo solicita más del 50% de la militancia local.

Así será el calendario de las primarias del PSOE en Córdoba

Según el calendario del PSOE, de haber primarias en Córdoba, los candidatos deberán presentarse durante la primera semana de septiembre, posiblemente entre el 2 y el 3 de septiembre. La recogida de avales tendrá un plazo de ocho días (podría ser entre los días 4 y 11 de septiembre). A continuación, habría una semana en la que los candidatos podrían dar a conocer sus proyectos y a continuación, en torno al 19 o 20 de septiembre se celebraría las votaciones en primera vuelta. Si fuese necesario una segunda vuelta se celebraría una semana más tarde.