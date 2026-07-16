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PSOE y Hacemos Córdoba critican que el alcalde grabe un video electoral en el Gran Teatro

Los grupos municipales consideran que el regidor hace un uso "partidista" y "abusa del poder" al grabar un vídeo en instalaciones municipales anunciando que vuelve a presentarse en las elecciones del 2027

El alcalde habla con los portavoces de PSOE, Antonio Hurtado, y Hacemos, Juan Hidalgo, en el salón de plenos.

El alcalde habla con los portavoces de PSOE, Antonio Hurtado, y Hacemos, Juan Hidalgo, en el salón de plenos. / Manuel Murillo

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

PSOE y Hacemos Córdoba han coincidido este jueves en sus críticas al alcalde de Córdoba, José María Bellido, por lo que consideran un uso "partidista" de unas instalaciones municipales como son las del Gran Teatro de Córdoba. Los dos grupos municipales del Ayuntamiento de Córdoba han condenado que el regidor hiciera este miércoles un anuncio a través de sus redes sociales de tintes "electoralistas" en el que calienta la batalla por el sillón de la alcaldía de Córdoba.

En concreto, Bellido grabó un vídeo grabado en el Gran Teatro en el que sugería que volverá a presentarse a la reelección en las elecciones municipales de 2027 (se espera que el vídeo tenga una segunda parte), algo que por otro lado ya ha confirmado en numerosas ocasiones en los últimos meses.

PSOE considera "impropio" el uso de las instalaciones municipales

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, considera "impropio" el uso del Gran Teatro y ha recomendado al primer edil aprender a diferenciar su papel institucional de su papel como candidato a la reelección. "Es impropio y pone de manifiesto su falsa moderación, da imagen de moderado pero hace cosas que otros serían incapaces de hacer. Esto un claro abuso de su poder", ha asegurado el portavoz.

Hacemos Córdoba critica el uso del Gran Teatro

Por su parte, el concejal de Hacemos Córdoba Iván Fernández califica de "extrema gravedad" el hecho de que Bellido haya utilizado el Gran Teatro de Córdoba para grabar un vídeo con carácter electoral. El concejal considera que es "inadmisible" confundir unas instalaciones municipales con la sede del Partido Popular, lo público con lo privado y las instituciones con un partido político "El Ayuntamiento de Córdoba no es el cortijo de Bellido ni tampoco patrimonio del PP", ha señalado Fernández.

Juan Hidalgo, de Hacemos, plantea una pregunta el pasado pleno, en presencia de los concejales del PSOE.

Juan Hidalgo, de Hacemos, plantea una pregunta el pasado pleno, en presencia de los concejales del PSOE. / A.J. GONZÁLEZ

Hurtado vaticina el fin de la absoluta del PP y la pérdida del gobierno

Por otro lado, el portavoz del PSOE también se ha referido a las declaraciones de Bellido en las que aseguró que en Córdoba "no hay alternativa política" a la que él mismo representa de cara a 2027, porque los partidos de la oposición ni siquiera tienen aún nombrados a sus candidatos. Hurtado ha replicado al alcalde vaticinando el fin de su mayoría absoluta en las municipales de 2027 y además el fin de su gobierno ante un pacto de las izquierdas.

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"El camino de Bellido puede ser igual o peor que el de Moreno Bonilla", ha dicho asegurando que para los socialistas los comicios municipales son "una gran oportunidad" y "el fin de ciclo de Bellido, que está deseando que lo llamen para Sevilla o Madrid, porque sabe que su ciclo en Córdoba está finiquitado", ha concluido.

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