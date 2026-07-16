La Policía Nacional alerta en Córdoba ante las vacaciones: estas señales pueden indicar que los ladrones vigilan tu vivienda

Un pequeño hilo de silicona o una pieza de plástico colocada en la puerta puede ser la señal de que alguien está controlando si una vivienda permanece vacía. La Policía Nacional en Córdoba ha difundido una serie de recomendaciones para prevenir robos, hurtos y estafas durante las vacaciones de verano, una época marcada por el aumento de los desplazamientos y la concentración de turistas.

Según ha informado la Comisaría Provincial de Córdoba, durante estos meses pueden incrementarse los delitos contra el patrimonio, especialmente los robos en viviendas, pero también los fraudes relacionados con viajes, apartamentos turísticos y reservas realizadas a través de internet.

Cómo proteger la vivienda antes de salir de vacaciones

Antes de iniciar un viaje, la Policía aconseja comprobar que puertas y ventanas quedan correctamente cerradas y evitar que objetos de valor puedan verse desde el exterior.

También recomienda no publicar en redes sociales información que revele que la vivienda va a permanecer vacía durante varios días. Fotografías desde el destino, ubicaciones en tiempo real o comentarios sobre la duración del viaje pueden ofrecer información útil a posibles delincuentes.

Otra medida preventiva consiste en pedir a una persona de confianza que recoja periódicamente la correspondencia y supervise el domicilio. El objetivo es evitar que la vivienda presente señales evidentes de estar deshabitada.

El uso de temporizadores de luz, cerraduras antibumping, alarmas o cámaras de seguridad también puede aumentar la protección del inmueble y disuadir posibles intentos de entrada.

Coche de la Policía Nacional. / Europa Press

Cuidado con las estafas en reservas vacacionales

La Policía Nacional también alerta sobre el aumento de las estafas relacionadas con alojamientos y viajes, especialmente en plataformas digitales.

Los agentes recomiendan comprobar la autenticidad de los anuncios, desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos y evitar transferencias bancarias a cuentas desconocidas. Siempre que sea posible, resulta aconsejable utilizar plataformas fiables y métodos de pago que ofrezcan garantías al consumidor, como tarjetas virtuales o monederos digitales.

Durante los desplazamientos y las visitas a zonas concurridas, la Policía pide mantener vigiladas las pertenencias, especialmente en el transporte público, playas, piscinas y lugares turísticos. También aconseja no llevar grandes cantidades de dinero en efectivo y prestar atención a posibles maniobras de distracción utilizadas para cometer hurtos.

En playas y piscinas, la recomendación es llevar únicamente lo imprescindible y no perder de vista bolsos, teléfonos móviles, documentación o llaves.

Qué hacer al regresar a casa

La Policía Nacional advierte de que algunos delincuentes colocan hilos de silicona o pequeños testigos de plástico en las puertas para comprobar si una vivienda está siendo utilizada.

Si al regresar de vacaciones se detecta uno de estos elementos, la puerta aparece forzada o existen indicios de que alguien ha podido entrar, se recomienda no acceder al domicilio ni tocar nada. Los ciudadanos deben llamar inmediatamente al 091 y esperar la llegada de los agentes.

Ante cualquier actividad sospechosa o si se ha sido víctima de un delito, también se puede acudir a la comisaría más cercana para presentar una denuncia.

La aplicación gratuita AlertCops permite contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y comunicar delitos o situaciones de riesgo desde el teléfono móvil.

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La prevención, la discreción en redes sociales y la colaboración vecinal pueden resultar decisivas para evitar incidentes. La Policía recuerda a los vecinos de Córdoba que comunicar cualquier movimiento extraño en su calle o edificio puede ayudar a proteger tanto su vivienda como la de quienes se encuentran de vacaciones.