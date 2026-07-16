Nueva sentencia contra el Ayuntamiento de Córdoba por los pluses de la Policía Local

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba ha estimado íntegramente un nuevo recurso presentado por varios agentes de la Policía Local de Córdoba que reclamaban el cobro de determinados complementos salariales durante sus vacaciones y otros periodos en los que no prestaron servicio efectivo.

La resolución reconoce el derecho de los policías recurrentes a percibir los pluses de turnicidad, nocturnidad y prestación de servicios en sábados, domingos y festivos durante las vacaciones, las bajas por incapacidad temporal, los permisos retribuidos, la lactancia y las situaciones de segunda actividad.

El fallo sigue la doctrina establecida en 2024 por el Tribunal Supremo, que ya dio la razón a otro agente de la Policía Local de Córdoba que reclamó cobrar durante el mes de vacaciones el mismo salario que en el resto de mensualidades, incluidos los complementos por turnos rotatorios, nocturnidad y trabajo en fines de semana y festivos.

Fachada del ayuntamiento de Córdoba. / FRANCISCO GONZÁLEZ

El Supremo rechazó que las vacaciones impliquen una pérdida salarial

En aquella sentencia, el Tribunal Supremo determinó que la retribución durante el periodo de vacaciones no puede ser diferente de la percibida durante el resto del año cuando esos complementos forman parte habitual del salario del trabajador.

El alto tribunal consideró que excluir estos conceptos suponía penalizar económicamente el disfrute de las vacaciones y resultaba incompatible con el principio de vacaciones íntegramente remuneradas.

La resolución obligó también a tener en cuenta estos complementos para calcular las pagas extraordinarias, con efectos retroactivos sobre las cantidades correspondientes al periodo no prescrito de cuatro años.

El juzgado amplía el reconocimiento a bajas y permisos retribuidos

La nueva sentencia reconoce en primera instancia el derecho de los agentes recurrentes a seguir percibiendo estos complementos durante las vacaciones, las situaciones de incapacidad temporal, la lactancia, la segunda actividad y cualquier permiso retribuido legalmente establecido.

La resolución menciona expresamente los permisos regulados en el artículo 48 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, entre ellos los concedidos por fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización de un familiar.

También incluye los permisos por traslado de domicilio y otras ausencias remuneradas previstas en la normativa.

La clave está en el complemento específico de los policías

Tanto el Tribunal Supremo como el órgano judicial cordobés aplican la misma doctrina para reconocer las reclamaciones de los policías locales. El conflicto tiene su origen en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Córdoba y en la regulación del complemento específico, destinado a retribuir las especiales condiciones de determinados puestos.

En el caso de la Policía Local, este complemento tiene en cuenta circunstancias como el trabajo a turnos, la nocturnidad y la prestación de servicios durante sábados, domingos y festivos.

Estas condiciones forman parte de las características estructurales del puesto, por lo que el complemento específico debe mantenerse durante todos los meses del año. Según la interpretación judicial, no puede reducirse durante las vacaciones, las bajas médicas o los permisos retribuidos.

Las sentencias solo benefician por ahora a quienes han reclamado

Por el momento, las resoluciones judiciales únicamente afectan a los agentes de la Policía Local que han presentado sus respectivas reclamaciones. La asesoría jurídica municipal ya advirtió en su momento de que el Ayuntamiento de Córdoba no podía continuar abonando el complemento específico de esa forma.

No obstante, para recuperar las cantidades correspondientes a los ejercicios anteriores que todavía no hayan prescrito, cada funcionario debe presentar una reclamación individual.

El plazo general de prescripción aplicable a estas cantidades es de cuatro años, por lo que los trabajadores afectados podrían reclamar los complementos salariales dejados de percibir durante ese periodo.