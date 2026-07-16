Dos mellizas de 15 años cuentan su experiencia como voluntarias en Cruz Roja Córdoba: "Los mayores nos cuentan sus cosas y vemos que no somos muy diferentes"

Carmen y Elena Gavilán son dos hermanas mellizas de 15 años que desde hace un año participan como voluntarias en el programa de mayores de Cruz Roja de Córdoba. Este jueves, la entidad ha organizado un encuentro intergeneracional en su centro del Parque de las Avenidas para acercar a los voluntarios jóvenes y a los usuarios del programa de mayores, con juegos y actividades de estimulación de la memoria, en el que han participado las dos.

Aunque en su familia no hay nadie en el ámbito social, ambas sintieron la curiosidad de probar siendo tan jóvenes después de hablar con unas amigas que probaron antes que ellas. Antes de eso, tuvieron la oportunidad de acudir a una residencia con el colegio y se dieron cuenta de los mayores disfrutan hablando con la gente joven. "Nos hablan de su pasado, nos cuentan sus cosas y vemos que no somos muy diferentes", comentan sinceras, "son muy cariñosos y nosotros intentamos devolverle ese cariño también".

Elena Gavilán conversa con una de las usuarias del programa de mayores. / Manuel Murillo / COR

Su abuela es un referente para las dos y aseguran que "es una mujer estupenda y compartimos mucho tiempo con ella". Según explica Elena, "ayudar a las personas mayores también nos ayuda mucho a nosotras". Además de acompañarlas y compartir con ellas tiempo realizando diferentes actividades, "esta experiencia es muy enriquecedora porque te permite relacionarte también con otras personas de tu edad, hacer nuevas amigas y ampliar tu círculo social".

Las dos coinciden en que les hace "muy felices compartir rato con los mayores y volver a casa sabiendo que quizás hemos alegrado la tarde a alguien que lleva mucho tiempo sola y que está aburrida en casa, sobre todo en verano cuando tienen menos actividades". Según Elena, "saber que he conseguido hacer feliz a otra persona también me hace feliz a mí".