Kutxabank lanza un seguro de viaje para jóvenes que estudian o hacen prácticas en el extranjero: estas son las coberturas

Kutxabank ha reforzado su Seguro de Asistencia en Viaje con una modalidad específica para jóvenes que realizan estancias prolongadas en el extranjero por motivos académicos o laborales.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, el nuevo seguro de viaje para estudiantes y jóvenes en prácticas incorpora asistencia médica de hasta un millón de euros, además de servicios de repatriación, atención odontológica y cobertura de tratamientos de rehabilitación y fisioterapia.

La póliza está pensada para estancias de larga duración, en las que las necesidades de protección son diferentes a las de unas vacaciones o un desplazamiento puntual.

Cobertura ante robos, accidentes y gastos académicos

Entre las principales novedades, el seguro ofrece protección frente al robo de dispositivos personales, como ordenadores portátiles, tabletas o teléfonos móviles, herramientas habituales entre quienes estudian o trabajan fuera de España.

Oficina de Kutxabank en Córdoba / Víctor Castro

También contempla el reembolso de gastos derivados de una prórroga de visado, una indemnización para cubrir el coste del curso y coberturas por accidentes y responsabilidad civil profesional.

A estas garantías se suman la asistencia médica, la repatriación y otros servicios sanitarios que pueden resultar especialmente relevantes durante una estancia prolongada en otro país.

Nuevos límites de asistencia médica

Kutxabank también ha ampliado las opciones de personalización de su Seguro de Asistencia en Viaje. La entidad ofrece ahora distintos límites de cobertura médica, fijados en 150.000 euros, 500.000 euros y 1,5 millones de euros.

La compañía señala que esta estructura permite adaptar la póliza al nivel de protección que necesita cada cliente. Cuanto mayor sea el capital asegurado, más amplio será el alcance de las coberturas incluidas.

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La contratación puede realizarse tanto en la red de oficinas de Kutxabank como por vía digital, a través de la banca online y la aplicación móvil.