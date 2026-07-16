Un incendio en una vivienda de Claudio Marcelo moviliza a bomberos, policía y sanitarios

Alerta en el centro de Córdoba tras un incendio declarado este jueves en una vivienda de la calle Claudio Marcelo, que se ha saldado sin consecuencias de relevancia.

Según han informado desde el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba (Speis), el suceso ha tenido lugar minutos antes de las 15.00 horas, cuando recibieron una llamada alertando de un fuego en una vivienda situada en la quinta planta de un edificio.

El incendio se ha originado en un cuadro eléctrico y ha provocado humo en el interior del inmueble, aunque no ha afectado a otras viviendas ni se ha extendido a otras dependencias.

Hasta la zona se han desplazado dos camiones de bomberos y una ambulancia, además de agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que han regulado el tráfico en el entorno.

A la llegada de los bomberos, el fuego estaba prácticamente extinguido, por lo que los efectivos han procedido a ventilar la vivienda sin que se hayan registrado mayores consecuencias.