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Un incendio calcina tres hectáreas de pastos y arbolada en la A-45 en Córdoba

El fuego se ha producido en una zona de vegetación en el margen del kilómetro 7 de la vía sentido Madrid

Actuación de los bomberos en el incendio de pastos de la carretera del Aeropuerto, ayer.

Actuación de los bomberos en el incendio de pastos de la carretera del Aeropuerto, ayer. / Víctor Castro

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Un incendio de pastos registrado en la mañana de este jueves ha calcinado tres hectáreas de vegetación y arboleda de una cuneta de la A-45 sentido Madrid.

Según han informado fuentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), el fuego se ha iniciado a las 6.30 horas en una zona de vegetación del margen de la A-45 a la altura del kilómetro 7. Los bomberos han sido activados y se han dirigido rápidamente a la zona para actuar. Los trabajos han permitido extinguir rápidamente las llamas y que el incendio no vaya a más. De hecho, a primera hora de la mañana, ya había concluido la actuación.

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El fuego ha arrasado unos 30.000 metros cuadrados de vegetación, fundamentalmente pastos y arboleda, sin que haya provocado daños materiales ni humanos, según la estimación de los bomberos.

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