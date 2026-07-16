Sucesos
Un incendio calcina tres hectáreas de pastos y arbolada en la A-45 en Córdoba
El fuego se ha producido en una zona de vegetación en el margen del kilómetro 7 de la vía sentido Madrid
Un incendio de pastos registrado en la mañana de este jueves ha calcinado tres hectáreas de vegetación y arboleda de una cuneta de la A-45 sentido Madrid.
Según han informado fuentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), el fuego se ha iniciado a las 6.30 horas en una zona de vegetación del margen de la A-45 a la altura del kilómetro 7. Los bomberos han sido activados y se han dirigido rápidamente a la zona para actuar. Los trabajos han permitido extinguir rápidamente las llamas y que el incendio no vaya a más. De hecho, a primera hora de la mañana, ya había concluido la actuación.
El fuego ha arrasado unos 30.000 metros cuadrados de vegetación, fundamentalmente pastos y arboleda, sin que haya provocado daños materiales ni humanos, según la estimación de los bomberos.
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