Un incendio calcina tres hectáreas de pastos y arbolada en la A-45 en Córdoba

Un incendio de pastos registrado en la mañana de este jueves ha calcinado tres hectáreas de vegetación y arboleda de una cuneta de la A-45 sentido Madrid.

Según han informado fuentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), el fuego se ha iniciado a las 6.30 horas en una zona de vegetación del margen de la A-45 a la altura del kilómetro 7. Los bomberos han sido activados y se han dirigido rápidamente a la zona para actuar. Los trabajos han permitido extinguir rápidamente las llamas y que el incendio no vaya a más. De hecho, a primera hora de la mañana, ya había concluido la actuación.

El fuego ha arrasado unos 30.000 metros cuadrados de vegetación, fundamentalmente pastos y arboleda, sin que haya provocado daños materiales ni humanos, según la estimación de los bomberos.