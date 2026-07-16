El IES Gran Capitán de Córdoba, el centro que más proyectos llevará a la final internacional de Ciencia en Acción

Córdoba volverá a estar presente en la élite de la investigación escolar gracias al IES Gran Capitán. El centro educativo cordobés ha logrado clasificar seis proyectos para la final de Ciencia en Acción, uno de los certámenes internacionales de divulgación científica más prestigiosos que se celebran en España, convirtiéndose en el único representante de la provincia y en el centro educativo con mayor número de trabajos seleccionados de todo el país.

Será el cuarto año consecutivo en el que el IES Gran Capitán participe en la fase final del concurso, que reunirá el próximo mes de octubre en San Sebastián a las mejores 70 investigaciones escolares procedentes de España y de otros países europeos e iberoamericanos.

Alumnos del IES Gran Capitán en Ciencia en Acción. / CÓRDOBA

Los seis proyectos finalistas abarcan disciplinas tan diversas como la química, la geología, la biología, las ciencias del universo, la tecnología Steam o las ciencias sociales, y reflejan el trabajo desarrollado por alumnado desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato dentro del itinerario de investigación y emprendimiento Fab-Idi, implantado en el centro.

Entre las investigaciones seleccionadas figuran Alubriks, un estudio sobre sistemas de aislamiento elaborados con tetrabriks y papel de aluminio; Neurix, una propuesta para medir la empatía y la inclusión en las aulas mediante el juego; Hormigas electromagnéticas, que analiza el efecto de las ondas electromagnéticas sobre los seres vivos; Tifloquímica Estelar, un material didáctico para que personas con discapacidad visual comprendan la formación de los elementos químicos en las estrellas a través del tacto; una investigación sobre la captura de CO₂ mediante serpentinita como posible herramienta frente al cambio climático; y Conoce el suelo que usas, desarrollado junto a la Universidad de Córdoba y otros centros educativos para estudiar los suelos del Valle del Guadalquivir y la Sierra de Córdoba.

El jefe del Departamento de I+D+i del instituto y coordinador de la Red FAB-IDI Andalucía, Marcos Naz, destaca que este resultado es fruto de un modelo educativo que permite al alumnado desarrollar proyectos de investigación y emprendimiento durante toda su trayectoria en el centro, desde los primeros cursos de Secundaria hasta Bachillerato.

La expedición cordobesa estará integrada por más de 25 estudiantes y varios docentes, que defenderán sus investigaciones ante el jurado mediante exposiciones divulgativas. Más allá de los premios, el centro considera que alcanzar la final con seis proyectos diferentes supone un reconocimiento al trabajo realizado durante años y consolida al IES Gran Capitán como uno de los referentes nacionales en innovación educativa e investigación escolar.