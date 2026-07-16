Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 16 de julio de 2026

Cine de verano C3A

Proyección de ‘Dj Ahmet’

Proyección de DJ Amet, dirigida por Georgi M. Unkovsk. Ahmet, un chico de 15 años de una remota aldea de Yuruk, en Macedonia del Norte, encuentra refugio en la música mientras lidia con las expectativas de su padre, una comunidad conservadora y su primera experiencia con el amor: una chica ya prometida a otra persona. Entrada libre según aforo.

CÓRDOBA. C3A. Carmen Olmedo Checa, s/n. 22.00 horas.

Visita teatralizada

‘Halina y los secretos del agua’

Visita teatralizada Halina y los secretos del agua, a cargo de Elizabeth González.

CÓRDOBA. Baños del Alcázar Califal. Campo Santo de los Mártires, s/n. 22.00 horas.

Noches en la terraza

La ‘Bandada de Hidabe’ en el CRV

La Bandada de Hidabe, proyecto del cantautor Fernando Hidalgo, abre el ciclo Noches en la terraza. Entrada libre.

CÓRDOBA. CRV. Plaza del Triunfo, s/n. 22.00 horas.

Raíces en el jardín

‘Las brujas en papel’

Dentro del ciclo Raíces en el jardín, tendrá lugar la obra de teatro infantil Las brujas en papel, a cargo de la compañía Escena Trece.

CÓRDOBA. Jardín Botánico. Avda. Linneo. 22.00 horas.

Exposición

Inauguración de ‘Alma de Córdoba’

La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Palacio de Viana. Plaza de Don Gome, 2. 11.00 horas.

Exposición

‘Lo que queda entremedias’

La exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula. El proyecto fue seleccionado entre 17 candidaturas internacionales con el objetivo de dar visibilidad a las sociedades árabes. Esta edición, alineada bajo el lema Después de todo ofrece un enfoque crítico sobre las dinámicas del post-conflicto, la resilencia y la memoria. Se podrá visitar hasta el próximo 16 de octubre.