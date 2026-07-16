Un hombre de 36 años, evacuado al Reina Sofía tras una colisión entre un coche y una moto en la Cuesta del Espino

Un hombre de 36 años ha resultado herido en la noche de este jueves en una colisión entre un turismo y una motocicleta ocurrida en la Cuesta del Espino, en sentido Sevilla.

El accidente se ha producido sobre las 21.30 horas, cuando los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y los servicios sanitarios para atender a los implicados.

Tras ser asistido en el lugar, el herido ha sido evacuado en ambulancia al Hospital Reina Sofía.

Por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se ha producido la colisión ni el estado del resto de personas implicadas en el accidente.