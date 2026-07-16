Los fallecidos en Córdoba el jueves 16 de julio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 16 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Carmen Casilda Nevado Arribas

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Angeles Varo Martinez

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La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.