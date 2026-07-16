Cruz Roja acerca en Córdoba a jóvenes y mayores para divertirse juntos: "Me gusta venir porque aquí se charla mucho y yo hablo hasta por los codos"

Cruz Roja Córdoba ha organizado este jueves en su centro del Parque de las Avenidas, donde tienen lugar actividades durante todo el año, un encuentro intergeneracional en el que ha puesto en contacto a personas mayores y voluntarios jóvenes. Valle Lara, psicóloga del programa de Mayores de la entidad. "En verano, a muchos mayores les cuesta desplazarse, salir de casa y acudir al centro por el calor, pero no queremos de jar de proponer actividades porque es muy importante que no desconecten por completo de sus redes sociales estos meses", ha explicado, "es fundamental que sigan relacionándose, saliendo de casa y viendo a otra gente porque eso les beneficia mucho desde el punto de vista cognitivo, social y de la salud". La idea del taller no es otra que unos y otros "salgan de casa, se diviertan y pasen un rato juntos". Según ha recalcado, "esta actividad rompe la rutina diaria y el aislamiento que en verano puede ser muy perjudicial, les hace que se pongan guapas, tener una cita, ver a las amigas y conocer a gente joven es una motivación que mejora la autoestima y su bienestar".

Actividad grupal organizada por los voluntarios de Cruz Roja. / Manuel Murillo

La conversación, un elemento clave

Como es habitual en estos encuentros de Cruz Roja, las mujeres son mayoría aplastante tanto entre las personas mayores como entre el voluntariado. Según Valle Lara, es normal porque "la esperanza de vida de las mujeres es mayor y porque las mujeres están especialmente motivadas para salir, relacionarse y participar en actividades y redes sociales". En el voluntariado, hay personas de edades y perfiles muy diversos, aunque la proporción de mujeres también es ligeramente superior. Isabel Ortiz es una de las participantes del programa y confiesa sincera: "A mi me encanta venir aquí porque se charla mucho y yo hablo por los codos, me gusta la gente y me gusta conversar", asegura. A su lado, otra usuaria asegura con mucho humor, que en casa "yo hablo con las paredes, lo malo será el día que me contesten". Después de 53 años de matrimonio, los últimos entregados al cuidado de su marido, se quedó viuda hace tres años y asegura que nota mucho la ausencia. Según Isabel, "la gente joven me parece encantadora, me gusta mucho relacionarme con los jóvenes como mis nietas, tienen mucha vida, me gusta que me llamen, que me pregunten, procuro ver siempre lo bueno de los demás y ayudar a otras personas dentro de mis posibilidades, sobre todo, si veo a una señora sola y le puedo echar una mano".

La risa es otro catalizador contra la soledad que se ejercita en estos encuentros. / Manuel Murillo / COR

Para las voluntarias, el intercambio es muy beneficioso. "Hemos preparado las actividades para que salgan de la rutina y no se queden en casa aburridas", asegura Ani, una de las jóvenes participantes, "en verano, muchas veces los jóvenes no tenemos muchas obligaciones más allá de salir con nuestros amigos, a mí me parece muy positivo dedicar parte de mi tiempo a hacer algo por otras personas", afirma, "cuando sea mayor, me gustaría que hubiera actividades como esta, que a nosotros nos hace aprender mucho de los mayores porque tienen mucha experiencia y han vivido muchas cosas".

Actividades grupales organizadas por Cruz Roja Córdoba entre jóvenes y mayores. / Manuel Murillo

"Tengo ganas de aprender de ellas, de que disfruten"

Maite, que acaba de terminar Psicología es otra de las voluntarias. Según su testimonio, le hacía ilusión conectar con personas de otra generaciones ya que por sus circunstancias personales no siempre tiene esa oportunidad. "Tengo muchas ganas de aprender de ellas, de que disfruten, participen y que el taller les resulte útil", afirma, "más allá de convivir y compartir un rato, vamos a hacer dinámicas de memoria que ellas pueden aplicar a su vida cotidiana para recordar la lista de la compra y ese tipo de cosas". El taller fomenta la agilidad mental e intenta frenar el deterioro cognitivo propio de la edad.

El taller se ha centrado en hacer manualidades, juegos divertidos para estimular la memoria, cuestionario para compartir experiencias y trabajar la memoria. Esta es solo una de las propuestas de Cruz Roja para el periodo estival. "También organizamos salidas de ocio, visitas al Jardín Botánico, al teatro y otras experiencias culturales y recreativas, además de acompañamiento a consultas médicas de las personas que están solas porque el abanico de participantes y actuaciones es muy amplio para cubrir la mayor parte de las necesidades de este colectivo".