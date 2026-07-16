El verano, a punto de tocar techo en Córdoba: esta es la fecha que señalan los meteorólogos para el asentamiento térmico

El verano de 2026 todavía no ha enseñado todas sus cartas en Córdoba, a pesar de que la provincia se prepara para la tercera ola de calor de la temporada y apenas ha vivido 72 horas de alivio térmico desde el inicio extraoficial del verano a finales del mes de mayo.

Después de varias semanas marcadas por temperaturas extremas y escasos descansos térmicos, las previsiones a medio y largo plazo indican que el calor más intenso podría alcanzar su punto culminante en las próximas semanas y el portal especializado Meteored pone fecha al momento en que el verano podría ‘tocar techo’ en Córdoba, antes de iniciar una moderación muy lenta y desigual.

No se trataría, en ningún caso, del final del calor, sino de una posible reducción de las anomalías térmicas después de atravesar el periodo climatológicamente más caluroso del año.

Córdoba se prepara para semanas de calor asfixiante

La estimación procede de las tendencias del modelo europeo recogidas por Meteored, que sitúan las primeras señales de cambio en la primera quincena de agosto. Hasta entonces, el escenario más probable mantiene temperaturas claramente superiores a los valores normales en gran parte de Andalucía.

La canícula, que se extiende aproximadamente entre el 15 de julio y el 15 de agosto, coincide estadísticamente con las semanas de mayor temperatura del año en España. En Córdoba, donde las máximas superan habitualmente los 40 grados durante los episodios cálidos, este periodo suele dejar también noches tropicales e incluso tórridas, con mínimas que dificultan el descanso.

Por su parte, las máximas pueden alcanzar máximas sofocantes, pero sobre todo se mantiene la sucesión de jornadas en las que los termómetros no bajan de los 40 grados en las horas centrales del día.

El tiempo en Córdoba, según la previsión de la Aemet / CÓRDOBA

El patrón dominante de la dorsal anticiclónica

La Aemet ya ha confirmado que esta primera parte del verano climatológico, previa a la canícula, ha sido la más cálida desde que hay registros en España, debido a la sucesión de domos o cúpulas de calor que han ido dando lugar a varias olas de calor, con pequeños y pasajeros alivios térmicos entre ellas. Así, toda España, tanto la peninsular como ambos archipiélagos, se ha visto afectada de una forma u otra al menos por una situación de calor extremo desde el 1 de junio.

La tendencia analizada por Meteored mantiene para el período de la canícula mismo patrón que ha dominado buena parte del verano: una dorsal anticiclónica sobre la Península, aire muy cálido en niveles medios y altos de la atmósfera y, en determinados momentos, entradas de aire procedente del norte de África.

Córdoba se prepara para los días de calor más intenso / Manuel Murillo

Estas condiciones favorecerían que las temperaturas se mantuvieran entre 3 y 6 grados por encima del promedio habitual en amplias zonas del interior peninsular y de Andalucía, incluida Córdoba y todo el Valle del Guadalquivir.

Por ello, la fecha que aparece ahora marcada en el horizonte es la primera mitad de agosto, ya que los mismos modelos indican que estos episodios podrían alcanzar su punto máximo a finales de julio o en los primeros días del próximo mes, cuando las desviaciones térmicas podrían empezar a reducirse.

Agosto no traerá todavía el final del calor en Córdoba

Que el verano toque techo no significa que Córdoba vaya a despedirse inmediatamente de las temperaturas altas. Las previsiones estacionales deben interpretarse como tendencias generales y pierden fiabilidad cuanto mayor es el plazo analizado.

Incluso después de esa posible moderación, los termómetros podrían continuar entre 1 y 3 grados por encima de los valores normales durante buena parte de agosto. Por tanto, Córdoba seguiría inmersa en un ambiente de pleno verano, con jornadas muy calurosas y máximas que podrían volver a alcanzar o superar los 40 grados en episodios concretos.