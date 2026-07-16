Córdoba se rinde a la Virgen del Carmen

La noche del 16 de julio ha vuelto a cumplir con una de esas tradiciones que Córdoba conserva como un legado que pasa de generación en generación. Después de una jornada marcada por el calor, aunque con temperaturas más suaves que las vividas otros años, la ciudad ha encontrado en la noche el alivio esperado. Cuando el reloj ha marcado las nueve, las puertas de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Puerta Nueva y de la iglesia de San Cayetano se han abierto casi al mismo tiempo para dejar escapar dos procesiones que, desde barrios distintos, han terminado fundiéndose en una misma oración.

En la Axerquía, la Virgen del Carmen de Puerta Nueva ha iniciado su caminar con la serenidad de quien conoce el latido de cada rincón de su barrio. La luz dorada de la tarde ha ido dejando paso a la noche, mientras la imagen de la Virgen, en su paso exornado con distintas variedades florales en color blanco, ha avanzado entre fachadas encaladas y plazas donde el tiempo parecía detenerse. Las marchas interpretadas por la banda de música Tubamirum, de Cañete de las Torres, han ido envolviendo el cortejo con una delicadeza que parecía mecer la cálida noche de julio. El incienso ha ascendido lentamente hacia los balcones, donde muchas familias han contemplado el paso de la Virgen como quien revive un recuerdo que nunca deja de emocionar.

Las procesiones de la Virgen del Carmen por las calles de Córdoba, en imágenes / Víctor Castro

En la Cuesta de San Cayetano

Al otro lado de la ciudad, la Cuesta de San Cayetano ha vuelto a convertirse en un balcón abierto al Carmelo. La Archicofradía del Carmen ha llenado las calles de recogimiento y belleza, dejando estampas que solo pueden entenderse desde la fe y la tradición. Especial emoción ha despertado la presencia de Santa Teresa de Jesús, que ha lucido su hábito de gala completamente restaurado. La doctora de la Iglesia ha avanzado con la elegancia que la caracteriza, acompañada por el quinteto Gregis Mater, cuyas notas han envuelto el cortejo en una atmósfera de íntima contemplación.

Tras la Santa ha caminado Nuestra Señora del Carmen coronada bajo su paso de palio exornado con rosas blancas, acompañada por los brillantes sones de la Sociedad Filarmónica del Carmen de Salteras. Las bambalinas parecían acariciar el aire templado de la noche mientras el palio se ha mecido con esa cadencia pausada que convierte el caminar de la Reina del Carmelo en una auténtica oración. A su paso han brotado pétalos desde algunos balcones y no han sido pocos los que la han buscado entre el murmullo de las marchas en lugares tan emblemáticos como los jardines de la Merced o la Cuesta del Bailío.