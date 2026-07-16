Córdoba realiza más de 10.000 podas en seis meses para mantener su arbolado urbano

El Ayuntamiento de Córdoba ha realizado 10.339 actuaciones de poda en calles y zonas verdes de la ciudad durante el primer semestre de 2026. Los trabajos, desarrollados por el servicio de Parques y Jardines de la Delegación de Infraestructuras, que dirige Miguel Ruiz Madruga, tienen como objetivo conservar el arbolado y mejorar la seguridad del bosque urbano.

Según informa el Consistorio, la mayor parte de las intervenciones, un total de 9.609, ha correspondido a podas por interferencia. Además, se han ejecutado 192 podas de formación, 169 actuaciones de seguridad y 59 podas de reestructuración o regulación. A estas cifras se suma la poda de un total de 310 palmeras.

Las podas se han hecho, comenta el delegado, conforme a los criterios determinados en el Plan de Arbolado de Córdoba.

Poda de árboles en Córdoba. / CÓRDOBA

El distrito Sur concentra más de 3.100 actuaciones

Por zonas, el distrito Sur ha registrado el mayor número de intervenciones, con 3.108 podas durante los seis primeros meses del año. Le siguen Sureste, con 2.280 actuaciones; Noroeste, con 1.220; y Poniente Sur, con 1.008.

En el distrito Centro se han realizado 853 actuaciones; en Levante, 573; en Poniente Norte, 572; en Periurbano Este, 441; y en Norte Sierra, 284.

Ocho equipos trabajan en la poda del arbolado de Córdoba

El servicio municipal de Parques y Jardines dispone actualmente de ocho equipos de poda, formados por dos trabajadores cada uno. En total, 16 efectivos se dedican a estas labores de mantenimiento del arbolado urbano.

Según el Ayuntamiento, los trabajos se llevan a cabo siguiendo el estándar europeo elaborado por el proyecto TeST, siglas de Technical Standards in Treework, en colaboración con el Consejo Europeo de Arboricultura.

Qué es la poda por interferencia

La poda por interferencia es la actuación más frecuente y consiste en realizar cortes selectivos en aquellas ramas que entran en conflicto con viviendas, señales de tráfico, alumbrado público u otras infraestructuras urbanas.

Este tipo de intervención puede realizarse durante todo el año y se limita a ramas de hasta cinco centímetros de diámetro, defiende el Ayuntamiento. El objetivo es evitar heridas de mayor tamaño, pudriciones o crecimientos descontrolados posteriores.

Podas de seguridad, formación y reestructuración

La poda de seguridad se utiliza para eliminar ramas o partes del árbol que puedan suponer un riesgo para peatones, vehículos, edificios o instalaciones urbanas. Estos peligros pueden deberse a enfermedades del ejemplar o a circunstancias sobrevenidas, como temporales y otros fenómenos meteorológicos adversos.

Por su parte, la poda de formación se aplica principalmente a árboles jóvenes. Su finalidad es conseguir una copa equilibrada, favorecer el desarrollo de ramas fuertes y bien distribuidas y evitar ramas cruzadas o mal orientadas.

La poda de reestructuración se realiza en ejemplares dañados por intervenciones inadecuadas, por la falta de cuidados o por los efectos de tormentas y otros episodios climatológicos. Estas actuaciones buscan recuperar progresivamente una estructura más segura y equilibrada.