Verano
Esta playa secreta de la Costa del Sol está a dos horas de Córdoba y es un paraíso para practicar snorkel y buceo
Se esconde entre acantilados y vegetación y destaca por la riqueza marina de sus aguas
Encontrar una playa tranquila en plena Costa del Sol puede parecer una misión imposible cuando llega el verano. Sin embargo, más allá de los grandes arenales urbanos y los paseos marítimos repletos de bañistas, el litoral malagueño todavía conserva pequeñas calas que permanecen alejadas de los circuitos más multitudinarios.
Una de ellas se encuentra en Benalmádena, aproximadamente a dos horas en coche desde Córdoba. Se trata de la playa de La Viborilla, un rincón recogido entre acantilados y vegetación que se ha convertido en uno de los lugares más atractivos de la zona para practicar buceo y snorkel.
Su tamaño reducido, su entorno natural y la claridad que pueden alcanzar sus aguas dibujan una estampa muy diferente a la de otras playas más urbanizadas de la Costa del Sol. Desde la carretera resulta difícil distinguirla, una circunstancia que refuerza esa sensación de estar entrando en un pequeño refugio escondido junto al Mediterráneo.
Una pequeña cala rodeada de vegetación
La Viborilla está formada por varias pequeñas calas encajadas en una franja costera de aproximadamente 500 metros de longitud y unos 30 metros de anchura. El paisaje está marcado por los acantilados, las zonas arboladas y una línea de costa irregular que crea espacios más recogidos para el baño.
Aunque suele describirse como una playa secreta o desconocida, no es un lugar completamente aislado. Durante los fines de semana y en los meses centrales del verano puede recibir bastante afluencia, por lo que conviene llegar temprano para encontrar sitio y disfrutar del entorno con mayor tranquilidad.
Precisamente su carácter de cala y su integración en el paisaje explican buena parte de su atractivo. La propia normativa municipal incluye La Viborilla entre las playas semiurbanas de Benalmádena, caracterizadas por su ubicación natural, sus acantilados y su especial belleza paisajística.
Una de las playas preferidas para practicar buceo
El principal reclamo de La Viborilla se encuentra bajo el agua. La variedad de especies marinas y vegetación de sus fondos atrae cada año a numerosos aficionados al buceo, según la información turística oficial de la Costa del Sol.
También puede resultar adecuada para practicar snorkel cerca de la orilla cuando el estado del mar y la visibilidad lo permiten. Las formaciones rocosas situadas en los extremos de la cala crean zonas especialmente interesantes para observar peces y pequeños organismos marinos.
Para disfrutar de la actividad con seguridad es recomendable consultar previamente las condiciones marítimas, utilizar calzado acuático en las zonas de piedras y evitar acercarse a las rocas cuando haya oleaje. En caso de realizar una inmersión, debe hacerse con el equipo, la formación y las medidas de señalización correspondientes.
Un refugio mediterráneo en plena Costa del Sol
La Viborilla reúne varios de los ingredientes más buscados en una escapada de verano: un entorno diferente, aguas atractivas para explorar con gafas y tubo y una distancia asumible para organizar una excursión de un día desde Córdoba.
No es una playa extensa ni completamente salvaje, pero precisamente ahí reside parte de su encanto. Es una pequeña cala protegida por el paisaje, escondida entre la vegetación y los acantilados, que permite descubrir una cara menos urbana de Benalmádena sin abandonar el corazón de la Costa del Sol.
Cómo llegar a la playa de La Viborilla desde Córdoba
El trayecto en coche desde Córdoba ronda las dos horas, aunque puede aumentar debido al tráfico de entrada a la Costa del Sol, especialmente durante los fines de semana de julio y agosto. La ruta habitual conduce hasta Benalmádena por la A-45 y la A-7, para continuar después por la antigua N-340 hacia la zona de Torrequebrada. La cala cuenta con accesos desde la carretera, aunque las plazas de estacionamiento próximas son limitadas y se ocupan rápidamente durante la temporada alta.
También existe una parada de autobús en las inmediaciones, una alternativa útil para evitar la búsqueda de aparcamiento. La información turística de la Costa del Sol señala, además, que la playa dispone de acceso para personas con movilidad reducida.
El tren de Cercanías de la línea C-1 permite llegar desde Málaga a distintos puntos de Benalmádena, pero no deja directamente junto a La Viborilla. Para completar el recorrido hasta la playa es necesario enlazar con autobús, taxi u otro medio de transporte.
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