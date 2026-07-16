Consulta aquí las segundas notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba

Este jueves 16 de julio, en torno a mediodía, la página del Distrito Único Andaluz ha dado a conocer la segunda adjudicación de plazas en las universidades de Andalucía para el curso 2026-2027, a la que concurren los estudiantes andaluces que se presentaron a la fase ordinaria de la Selectividad celebrada del 2 al 4 de junio. Esta segunda adjudicación, llega una vez completado el proceso de matrícula tras la primera adjudicación de plazas, incluidas las de la Universidad de Córdoba (UCO).

Cabe recordar que en esta segunda adjudicación suele rebajar la primera nota de corte en función de las plazas vacantes tras las primeras matriculaciones.

En la primera adjudicación, publicada el 3 de julio, las carreras de la UCO UCO con mayor nota de corte fueron Medicina (13,204), seguida del doble grado de Biotecnología y Bioquímica (12,861) y Enfermería (12,502). Como novedad respecto a cursos anteriores, el grado de Veterinaria ya no figura en el podio de las carreras más demandadas y el nuevo doble grado de Biotecnología y Bioquímica se suma al podio en segundo lugar desbancando a Enfermería al tercer puesto.

Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Ahora con la segunda adjudicación de plazas, las notas de corte en las titulaciones más demandadas quedan así: Medicina, con 13,125, doble grado de Biotecnología y Bioquímica (12,861) y Enfermería (12,470).

Notas de corte de la segunda adjudicación en la UCO

Para el curso 2026-2027, la UCO oferta 38 grados –con el estreno del Grado de Trabajo Social- y 11 itinerarios compartidos para el curso que se pondrá en marcha en septiembre con 4.137 plazas para estudiantes de nuevo acceso. Estas son las segundas notas de corte tras la segunda adjudicación de plazas en la Universidad de Córdoba:

Administración y Dirección de Empresas: 8,396

Administración y Dirección de Empresas + Derecho: 7,344

Biología: 9,920

Bioquímica: 11,546

Biotecnología: 11,990

Biotecnología + Bioquímica: 12,861

Ciencia y Tecnología de los Alimentos: 9,419

Ciencias Ambientales: 5,000

Cine y Cultura: 5,000

Cine y Cultura no presencial: 5,000

Derecho: 7,805

Educación Infantil (Centro de Magisterio Sagrado Corazón): 5,000

Educación Infantil (Facultad de Ciencias de la Educación): 7,845

Educación Primaria (Centro de Magisterio Sagrado Corazón): 5,000

Educación Primaria (Facultad de Ciencias de la Educación): 8,548

Educación Primaria (itinerario bilingüe): 7,765

Educación Primaria (itinerario bilingüe) + Estudios Ingleses: 9,503

Educación Social: 8,160

Enfermería: 12,470

Enología: 7,552

Enología + Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 5,210

Estudios Ingleses: 5,000

Filología Hispánica: 5,000

Física: 10,799

Fisioterapia (Facultad de Medicina y Enfermería): 12,088

Fisioterapia (FISIDEC): 5,000

Gestión Cultural: 5,000

Historia: 5,000

Historia + Historia del Arte: 8,620

Historia del Arte: 5,000

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 8,127

Ingeniería Civil: 5,000

Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas: 9,000

Ingeniería Civil (virtual): 7,410

Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales: 5,000

Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales + Ingeniería Civil: 5,000

Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales + Ingeniería Eléctrica: 5,000

Ingeniería Eléctrica: 5,000

Ingeniería Electrónica Industrial: 8,071

Ingeniería Forestal: 5,000

Ingeniería Forestal + Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 7,514

Ingeniería Informática: 9,109

Ingeniería Mecánica: 10,172

Matemáticas y Filosofía: 10,564

Medicina: 13,125

Nutrición Humana y Dietética: 10,420

Psicología: 11,411

Química: 8,750

Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 5,000

Trabajo Social: 6,569

Traducción e Interpretación: Francés: 5,000

Traducción e Interpretación: Francés + Filología Hispánica: 5,000

Traducción e Interpretación: Inglés: 5,000

Traducción e Interpretación: Inglés + Estudios Ingleses: 6,356

Traducción e Interpretación: Inglés + Filología Hispánica: 5,000

Turismo: 5,000

Turismo + Traducción e Interpretación: Inglés: 5,000

Turismo (itinerario bilingüe): 5,000

Turismo (itinerario bilingüe) + Administración y Dirección de Empresas: 5,000

Veterinaria: 12,264

Cómo consultar las adjudicaciones

Para saber si se ha accedido al grado al que el alumno quería entrar, es necesario entrar al enlace que se recibió una vez cumplimentada la solicitud e introducir la contraseña y datos pertinentes en el portal de Distrito Único Andaluz. En ese enlace, el estudiante podrá conocer el estado de sus peticiones (titulación asignada, así como el grado o grados en los que se encuentra en lista de espera y el número que ocupa). También se podrán realizar los trámites necesarios para la matrícula e incluso las reclamaciones pertinentes.

Plazo de Matrícula

Una vez adjudicadas las plazas en el segundo turno se abre el plazo de matrícula del 16 al 20 de julio.