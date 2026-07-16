Acceso a la Universidad
Consulta aquí las segundas notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba
Distrito Único Andaluz ha publicado este jueves la segunda adjudicación de plazas para el curso 2026-2027
Este jueves 16 de julio, en torno a mediodía, la página del Distrito Único Andaluz ha dado a conocer la segunda adjudicación de plazas en las universidades de Andalucía para el curso 2026-2027, a la que concurren los estudiantes andaluces que se presentaron a la fase ordinaria de la Selectividad celebrada del 2 al 4 de junio. Esta segunda adjudicación, llega una vez completado el proceso de matrícula tras la primera adjudicación de plazas, incluidas las de la Universidad de Córdoba (UCO).
Cabe recordar que en esta segunda adjudicación suele rebajar la primera nota de corte en función de las plazas vacantes tras las primeras matriculaciones.
En la primera adjudicación, publicada el 3 de julio, las carreras de la UCO UCO con mayor nota de corte fueron Medicina (13,204), seguida del doble grado de Biotecnología y Bioquímica (12,861) y Enfermería (12,502). Como novedad respecto a cursos anteriores, el grado de Veterinaria ya no figura en el podio de las carreras más demandadas y el nuevo doble grado de Biotecnología y Bioquímica se suma al podio en segundo lugar desbancando a Enfermería al tercer puesto.
Ahora con la segunda adjudicación de plazas, las notas de corte en las titulaciones más demandadas quedan así: Medicina, con 13,125, doble grado de Biotecnología y Bioquímica (12,861) y Enfermería (12,470).
Notas de corte de la segunda adjudicación en la UCO
Para el curso 2026-2027, la UCO oferta 38 grados –con el estreno del Grado de Trabajo Social- y 11 itinerarios compartidos para el curso que se pondrá en marcha en septiembre con 4.137 plazas para estudiantes de nuevo acceso. Estas son las segundas notas de corte tras la segunda adjudicación de plazas en la Universidad de Córdoba:
- Administración y Dirección de Empresas: 8,396
- Administración y Dirección de Empresas + Derecho: 7,344
- Biología: 9,920
- Bioquímica: 11,546
- Biotecnología: 11,990
- Biotecnología + Bioquímica: 12,861
- Ciencia y Tecnología de los Alimentos: 9,419
- Ciencias Ambientales: 5,000
- Cine y Cultura: 5,000
- Cine y Cultura no presencial: 5,000
- Derecho: 7,805
- Educación Infantil (Centro de Magisterio Sagrado Corazón): 5,000
- Educación Infantil (Facultad de Ciencias de la Educación): 7,845
- Educación Primaria (Centro de Magisterio Sagrado Corazón): 5,000
- Educación Primaria (Facultad de Ciencias de la Educación): 8,548
- Educación Primaria (itinerario bilingüe): 7,765
- Educación Primaria (itinerario bilingüe) + Estudios Ingleses: 9,503
- Educación Social: 8,160
- Enfermería: 12,470
- Enología: 7,552
- Enología + Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 5,210
- Estudios Ingleses: 5,000
- Filología Hispánica: 5,000
- Física: 10,799
- Fisioterapia (Facultad de Medicina y Enfermería): 12,088
- Fisioterapia (FISIDEC): 5,000
- Gestión Cultural: 5,000
- Historia: 5,000
- Historia + Historia del Arte: 8,620
- Historia del Arte: 5,000
- Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 8,127
- Ingeniería Civil: 5,000
- Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas: 9,000
- Ingeniería Civil (virtual): 7,410
- Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales: 5,000
- Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales + Ingeniería Civil: 5,000
- Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales + Ingeniería Eléctrica: 5,000
- Ingeniería Eléctrica: 5,000
- Ingeniería Electrónica Industrial: 8,071
- Ingeniería Forestal: 5,000
- Ingeniería Forestal + Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 7,514
- Ingeniería Informática: 9,109
- Ingeniería Mecánica: 10,172
- Matemáticas y Filosofía: 10,564
- Medicina: 13,125
- Nutrición Humana y Dietética: 10,420
- Psicología: 11,411
- Química: 8,750
- Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 5,000
- Trabajo Social: 6,569
- Traducción e Interpretación: Francés: 5,000
- Traducción e Interpretación: Francés + Filología Hispánica: 5,000
- Traducción e Interpretación: Inglés: 5,000
- Traducción e Interpretación: Inglés + Estudios Ingleses: 6,356
- Traducción e Interpretación: Inglés + Filología Hispánica: 5,000
- Turismo: 5,000
- Turismo + Traducción e Interpretación: Inglés: 5,000
- Turismo (itinerario bilingüe): 5,000
- Turismo (itinerario bilingüe) + Administración y Dirección de Empresas: 5,000
- Veterinaria: 12,264
Cómo consultar las adjudicaciones
Para saber si se ha accedido al grado al que el alumno quería entrar, es necesario entrar al enlace que se recibió una vez cumplimentada la solicitud e introducir la contraseña y datos pertinentes en el portal de Distrito Único Andaluz. En ese enlace, el estudiante podrá conocer el estado de sus peticiones (titulación asignada, así como el grado o grados en los que se encuentra en lista de espera y el número que ocupa). También se podrán realizar los trámites necesarios para la matrícula e incluso las reclamaciones pertinentes.
Plazo de Matrícula
Una vez adjudicadas las plazas en el segundo turno se abre el plazo de matrícula del 16 al 20 de julio.
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