Moda
De Córdoba a Estados Unidos: la marca cordobesa Silbon llega al Mundial para vestir a Aitor Karanka
El exfutbolista y director de fútbol de la selección española ha escogido prendas de la firma nacida en Córdoba que resisten las arrugas y permiten combinar elegancia, comodidad y libertad de movimiento
La moda cordobesa ha encontrado en el Mundial de Fútbol que se celebra en Estados Unidos un escaparate internacional de la mano del binomio formado por el exfutbolista y director de fútbol de la selección española, Aitor Karanka, y la marca Silbon, fundada en Córdoba.
El también entrenador ha escogido varios trajes de la firma para sus apariciones durante el campeonato. Según ha informado Silbon, la elección responde a las particulares exigencias de una competición de estas características, marcada por los desplazamientos, las largas jornadas de trabajo y una agenda en la que la imagen también desempeña un papel relevante.
Los trajes de Silbon que Aitor Karanka luce durante el Mundial
Karanka ha apostado por la línea de sastrería técnica de Silbon, confeccionada con tejidos que buscan combinar la apariencia de un traje clásico con las prestaciones de prendas pensadas para un uso intensivo.
Una de sus principales características es la resistencia a las arrugas, especialmente práctica para quienes realizan viajes frecuentes y necesitan mantener una imagen cuidada después de pasar varias horas en un avión, un autobús o un vehículo.
Las prendas también están diseñadas para aportar comodidad y libertad de movimiento, dos cualidades que cobran importancia durante jornadas prolongadas y con continuos cambios de ubicación.
Del traje sastre a un conjunto más informal
La propuesta permite utilizar el traje completo en actos formales, acompañado de camisa y corbata, pero también separar la americana y el pantalón para crear conjuntos más informales.
Silbon plantea combinaciones con prendas de punto o zapatillas, adaptando la sastrería tradicional a una forma de vestir más contemporánea, con el objetivo de conservar una estética elegante sin renunciar a la funcionalidad necesaria para viajar o afrontar una intensa agenda profesional.
Una firma cordobesa con presencia internacional
Silbon inició su actividad en Córdoba en 2009 como una marca especializada en moda masculina. Posteriormente, incorporó las líneas infantil, femenina y de bebé, además de iniciativas vinculadas con la reutilización de prendas, la formación profesional y la acción social.
Según los datos difundidos por la propia compañía, la firma alcanzó en 2025 una facturación superior a los 90 millones de euros y las 150 aperturas, con una red comercial que incluye establecimientos propios, tiendas outlet, espacios en grandes almacenes y puntos de venta internacionales.
La empresa también ha avanzado en su expansión fuera de España con presencia en París, Oporto, Lisboa, México, Andorra y Miami. Precisamente, la apertura de su primera tienda en esta última ciudad refuerza su apuesta por el mercado estadounidense.
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