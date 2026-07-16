Córdoba amplía su oferta formativa para trabajar en la BLET: ya hay 164 cursos con casi 2.500 plazas

Córdoba cuenta con una oferta formativa cada vez mayor para trabajar en la futura Base Logística del Ejército de Tierra. La Junta de Andalucía ha puesto ya en marcha un total de 164 cursos con casi 2.500 plazas enfocados a formar a los que quieran conseguir un empleo en este importante proyecto que se levantará en La Rinconada. Además, la Junta de Andalucía ha abierto un punto de información laboral para las personas que estén interesadas en obtener un puesto de trabajo en la BLET.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, Rocío Blanco, ha hecho balance este jueves de la oferta formativa disponible y ha presentado este nuevo recurso informativo, que se ubica en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, en el edificio Los Ministerios (calle Tomás de Aquino). En el acto ha estado acompañada por el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y coordinadora del área de Economía, Blanca Torrent; y el subdelegado de Defensa en Córdoba, el coronel José María Ortega, así como otras autoridades.

El servicio que brinda el nuevo punto informativo

Blanco ha destacado que este punto de información es "una ventanilla única para que las personas que quieran tener una referencia no tengan la fatiga administrativa porque no saben a dónde dirigirse para informarse de lo que necesitan las empresas que se van a implantar en la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba". La consejera ha indicado que en este punto informativo se dará "una información sobre necesidades de la empresa, sobre convocatorias en marcha, qué perfiles requieren las empresas", además de fomentar "el acompañamiento a desempleados para conseguir ese puesto de trabajo".

Por encima de todo ello, ha asegurado la consejera de Empleo, está "la coordinación con empresas porque la oferta formativa de la Base Logística del Ejército no es estática, nos vamos acoplando a las necesidades que nos transmiten las empresas".

Punto de orientación laboral sobre la BLET de la Junta de Andalucía. / Víctor Castro

Cursos de formación centrados en la BLET

La Junta de Andalucía ya ha puesto en marcha la segunda convocatoria de un "proyecto singular", en palabras de la consejera, que permitirá seguir avanzando en la formación. Dotado con 4,88 millones de euros, el programa busca formar a 2.460 alumnos en 164 cursos relacionados con las tareas que serán necesarias en las futuras instalaciones de Defensa en la ciudad, que abarcan cuestiones como comercio y marketing, electricidad, mantenimiento, informática o transporte de vehículos, entre otras muchas.

Las empresas, tanto públicas como privadas o sin ánimo de lucro, pueden solicitar alguno de estos cursos hasta el próximo 24 de julio, según ha indicado Rocío Blanco. Estos cursos están destinados a desempleados, trabajadores radicados en Andalucía o personas con certificados profesionales.