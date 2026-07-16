Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cursos BLETTheo Zidane Córdoba CFIncendios forestalesBellido 2027Begoña GómezOcio en CórdobaCruz Roja mayoresPróxima pandemiaMinerales estratégicosCandidato PSOEAlianza Andalucía DefensaFeria de Montilla
instagramlinkedin

Movimiento ciudadano

El CMC pide más ayudas al alquiler en Córdoba y atención jurídica para familias desahuciadas

El Movimiento Ciudadano propone reforzar los fondos de Vimcorsa, aumentar la rotación de viviendas públicas y recuperar inmuebles del casco para jóvenes

Imagen de un cartel de &quot;se alquila&quot; en un piso de Córdoba.

Imagen de un cartel de "se alquila" en un piso de Córdoba. / MANUEL MURILLO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Las ayudas municipales al alquiler previstas para 2026 ya estarían cubiertas a mitad de año. Ante esta situación, el Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba (CMC) ha pedido al Ayuntamiento que amplíe este mismo año los fondos gestionados por Vimcorsa mediante su convenio con los Servicios Sociales municipales.

Según ha informado hoy el órgano de participación, la desaparición del denominado “escudo social” estatal hace necesario reforzar el apoyo a las familias con dificultades para acceder a una vivienda. La propuesta presta especial atención a los colectivos más vulnerables y a los jóvenes.

Córdoba Alquiler venta de pisos vivienda se alquila se vende

Cartel de se alquila en un residencial. / A. J. GONZÁLEZ

Más rotación en las viviendas públicas

El CMC plantea también favorecer una mayor rotación en las más de mil viviendas de alquiler de Vimcorsa. Su objetivo es evitar que este recurso público termine funcionando como un bien casi hereditario y permitir que llegue a personas que necesitan con urgencia una solución habitacional.

El Movimiento Ciudadano reclama además que los proyectos del Plan Vives se negocien con los consejos de distrito afectados. Incluye en esta petición las actuaciones previstas en El Pretorio y en el barrio del Guadalquivir, por su impacto en ambas zonas de Córdoba.

Solar en el Pretorio donde se construirán los primeros apartamentos

Solar donde Vimcorsa tiene proyectado uno de sus edificios. / A. J. GONZÁLEZ

Apoyo ante desahucios y vivienda en el casco

Otra propuesta consiste en ampliar el convenio entre el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados de Córdoba, actualmente centrado en casos de ocupación ilegal. El CMC pide que también preste asesoramiento a familias afectadas por desahucios, al considerar que se trata de un problema más frecuente y que deja a muchas personas en una situación de especial indefensión.

Noticias relacionadas y más

El órgano ciudadano propone asimismo recuperar inmuebles del casco histórico para destinarlos al alquiler, especialmente entre la población joven. Como ejemplos, recuerda las antiguas actuaciones en casas patio, las desarrolladas en Don Rodrigo y el proyecto de Vimpyca en Santa Marina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
  2. Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
  3. Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
  4. Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
  5. El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
  6. El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
  7. El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
  8. Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz

Córdoba amplía su oferta formativa para trabajar en la BLET: ya hay 164 cursos con casi 2.500 plazas

Córdoba amplía su oferta formativa para trabajar en la BLET: ya hay 164 cursos con casi 2.500 plazas

El CMC pide más ayudas al alquiler en Córdoba y atención jurídica para familias desahuciadas

El CMC pide más ayudas al alquiler en Córdoba y atención jurídica para familias desahuciadas

Los centros cívicos de Córdoba adaptan su horario de verano y mantendrán la apertura ampliada como refugios climáticos en alerta roja

Los centros cívicos de Córdoba adaptan su horario de verano y mantendrán la apertura ampliada como refugios climáticos en alerta roja

Un incendio en una vivienda de Claudio Marcelo moviliza a bomberos, policía y sanitarios

Un incendio en una vivienda de Claudio Marcelo moviliza a bomberos, policía y sanitarios

Tres detenidos en el Sector Sur y el centro de Córdoba tras intervenir hachís y 380 plantas de marihuana

Tres detenidos en el Sector Sur y el centro de Córdoba tras intervenir hachís y 380 plantas de marihuana

El PSOE exige al Ayuntamiento de Córdoba aclarar el coste de la pantalla gigante para la final del Mundial

El PSOE exige al Ayuntamiento de Córdoba aclarar el coste de la pantalla gigante para la final del Mundial

Dos mellizas de 15 años cuentan su experiencia como voluntarias en Cruz Roja Córdoba: "Los mayores nos cuentan sus cosas y vemos que no somos muy diferentes"

Dos mellizas de 15 años cuentan su experiencia como voluntarias en Cruz Roja Córdoba: "Los mayores nos cuentan sus cosas y vemos que no somos muy diferentes"

Cruz Roja acerca en Córdoba a jóvenes y mayores para divertirse juntos: "Me gusta venir porque aquí se charla mucho y yo hablo hasta por los codos"

Cruz Roja acerca en Córdoba a jóvenes y mayores para divertirse juntos: "Me gusta venir porque aquí se charla mucho y yo hablo hasta por los codos"
Tracking Pixel Contents