El CMC pide más ayudas al alquiler en Córdoba y atención jurídica para familias desahuciadas

Las ayudas municipales al alquiler previstas para 2026 ya estarían cubiertas a mitad de año. Ante esta situación, el Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba (CMC) ha pedido al Ayuntamiento que amplíe este mismo año los fondos gestionados por Vimcorsa mediante su convenio con los Servicios Sociales municipales.

Según ha informado hoy el órgano de participación, la desaparición del denominado “escudo social” estatal hace necesario reforzar el apoyo a las familias con dificultades para acceder a una vivienda. La propuesta presta especial atención a los colectivos más vulnerables y a los jóvenes.

Cartel de se alquila en un residencial. / A. J. GONZÁLEZ

Más rotación en las viviendas públicas

El CMC plantea también favorecer una mayor rotación en las más de mil viviendas de alquiler de Vimcorsa. Su objetivo es evitar que este recurso público termine funcionando como un bien casi hereditario y permitir que llegue a personas que necesitan con urgencia una solución habitacional.

El Movimiento Ciudadano reclama además que los proyectos del Plan Vives se negocien con los consejos de distrito afectados. Incluye en esta petición las actuaciones previstas en El Pretorio y en el barrio del Guadalquivir, por su impacto en ambas zonas de Córdoba.

Solar donde Vimcorsa tiene proyectado uno de sus edificios. / A. J. GONZÁLEZ

Apoyo ante desahucios y vivienda en el casco

Otra propuesta consiste en ampliar el convenio entre el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados de Córdoba, actualmente centrado en casos de ocupación ilegal. El CMC pide que también preste asesoramiento a familias afectadas por desahucios, al considerar que se trata de un problema más frecuente y que deja a muchas personas en una situación de especial indefensión.

El órgano ciudadano propone asimismo recuperar inmuebles del casco histórico para destinarlos al alquiler, especialmente entre la población joven. Como ejemplos, recuerda las antiguas actuaciones en casas patio, las desarrolladas en Don Rodrigo y el proyecto de Vimpyca en Santa Marina.