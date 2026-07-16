Los centros cívicos de Córdoba adaptan su horario de verano y mantendrán la apertura ampliada como refugios climáticos en alerta roja

Los centros cívicos de la ciudad, incluidos aquellos que forman parte de la red municipal de refugios climáticos, adaptan desde este jueves y hasta el próximo 4 de septiembre su horario de apertura al periodo estival, tal y como contempla la planificación anual del Ayuntamiento.

Durante este periodo, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) active el nivel de alerta naranja por altas temperaturas, los centros cívicos que funcionan como refugios climáticos abrirán exclusivamente en horario de mañana, de 8.30 a 15.00 horas. Esta medida afectará al Centro Cívico Fuensanta, el Centro Cívico Norte y el Centro Cívico Poniente Sur.

El resto de espacios que integran la red municipal de refugios climáticos mantendrán el horario habitual establecido desde el inicio de la campaña de verano.

Horario ampliado con alerta roja

En caso de que la AEMET decrete alerta roja, el Ayuntamiento activará el protocolo extraordinario previsto para episodios de calor extremo. De este modo, los refugios climáticos permanecerán abiertos de 9.00 a 21.00 horas, con el objetivo de ofrecer una mayor cobertura y protección a la ciudadanía durante las jornadas de temperaturas más elevadas.

El Ayuntamiento recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias durante los episodios de calor, como evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una adecuada hidratación y prestar especial atención a las personas mayores, los menores y quienes padecen enfermedades crónicas.