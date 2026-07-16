Acuerdo de colaboración
Cáritas y la Escuela Gaudium ofrecerán en Córdoba formación gratuita de monitor a jóvenes vulnerables
El convenio reserva dos plazas sin coste en cada curso de monitor de tiempo libre para facilitar la inserción sociolaboral de jóvenes con pocos recursos
Cáritas Diocesana de Córdoba y la Escuela Diocesana de Tiempo Libre y Animación Sociocultural Gaudium han firmado un convenio de colaboración con el que ofrecerá formación gratuita a jóvenes en situación de vulnerabilidad con el fin de mejorar su inserción sociolaboral.
Gracias a este acuerdo Gaudium reservará dos plazas gratuitas en cada edición del Curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil para jóvenes derivados por Cáritas Diocesana.
Las personas beneficiarias serán seleccionadas entre quienes participan en los programas de acompañamiento de las Cáritas parroquiales de Córdoba y cuentan con escasos recursos económicos o atraviesan situaciones de especial dificultad social, según ha informado Cáritas en una nota de prensa.
Matrícula, material y título oficial sin coste
El convenio contempla la exención del pago de la matrícula y del material didáctico básico. De este modo, los jóvenes seleccionados recibirán la formación en las mismas condiciones que el resto del alumnado y podrán obtener el correspondiente título oficial una vez superado el curso.
Cáritas Diocesana de Córdoba se encargará de seleccionar a los participantes y ofrecerles acompañamiento social durante todo el proceso formativo, con el objetivo de favorecer su asistencia, continuidad y aprovechamiento del curso.
Formación para mejorar la empleabilidad
Ambas entidades destacan que la formación es una herramienta fundamental para reforzar las capacidades personales, mejorar la empleabilidad juvenil y facilitar procesos de inclusión social duraderos.
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