Cáritas y la Escuela Gaudium ofrecerán en Córdoba formación gratuita de monitor a jóvenes vulnerables

Cáritas Diocesana de Córdoba y la Escuela Diocesana de Tiempo Libre y Animación Sociocultural Gaudium han firmado un convenio de colaboración con el que ofrecerá formación gratuita a jóvenes en situación de vulnerabilidad con el fin de mejorar su inserción sociolaboral.

Gracias a este acuerdo Gaudium reservará dos plazas gratuitas en cada edición del Curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil para jóvenes derivados por Cáritas Diocesana.

Las personas beneficiarias serán seleccionadas entre quienes participan en los programas de acompañamiento de las Cáritas parroquiales de Córdoba y cuentan con escasos recursos económicos o atraviesan situaciones de especial dificultad social, según ha informado Cáritas en una nota de prensa.

Matrícula, material y título oficial sin coste

El convenio contempla la exención del pago de la matrícula y del material didáctico básico. De este modo, los jóvenes seleccionados recibirán la formación en las mismas condiciones que el resto del alumnado y podrán obtener el correspondiente título oficial una vez superado el curso.

Cáritas Diocesana de Córdoba se encargará de seleccionar a los participantes y ofrecerles acompañamiento social durante todo el proceso formativo, con el objetivo de favorecer su asistencia, continuidad y aprovechamiento del curso.

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