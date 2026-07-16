Municipales
Bellido confirma que volverá a optar a la Alcaldía de Córdoba en las elecciones de 2027
El alcalde anuncia su intención de repetir como candidato del PP para un tercer mandato al frente del Ayuntamiento y asegura que mantiene la ilusión por seguir liderando la transformación de la ciudad
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confirmado este jueves, a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, que volverá a presentarse como candidato del Partido Popular a la Alcaldía en las elecciones municipales previstas para 2027.
En la publicación, Bellido hace un balance de los años de gobierno y expresa su voluntad de seguir al frente del Ayuntamiento para culminar los proyectos que, a su juicio, están transformando Córdoba. El alcalde asegura que afronta este nuevo reto con "la misma ilusión" que cuando concurrió por primera vez a las elecciones municipales y reivindica el trabajo desarrollado durante los dos últimos mandatos.
Con esta decisión, el regidor popular aspira a revalidar la mayoría absoluta lograda en los comicios de 2023 y encadenar un tercer mandato consecutivo al frente del Consistorio. Bellido llegó a la Alcaldía en 2019 tras el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos, y desde 2023 gobierna con mayoría absoluta.
El anuncio llega cuando resta menos de un año para las próximas elecciones municipales y en un contexto en el que las principales fuerzas de la oposición todavía no han oficializado sus candidatos. Precisamente este miércoles, Bellido señaló que esa situación responde, en su opinión, a la ausencia de un proyecto alternativo al actual gobierno municipal.
Santiago de Compostela, próxima parada en la carrera hacia 2027
Tras confirmar públicamente su intención de volver a optar a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido participará este sábado, 18 de julio, en Santiago de Compostela en el acto de presentación de los candidatos del Partido Popular a las alcaldías de las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027.
El alcalde defendió ayer, en un vídeo donde generaba expectación sobre su decisión que, "hoy por hoy no existe una alternativa de gobierno consolidada en Córdoba", reivindicando la gestión desarrollada por el PP al frente del Ayuntamiento y su proyecto para revalidar la confianza de los cordobeses en los próximos comicios.
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