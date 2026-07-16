Movilidad
El Ayuntamiento de Córdoba anuncia cortes de tráfico por las obras del aparcamiento Puerta de Córdoba
Los trabajos arqueológicos afectarán de forma puntual a la confluencia de Vallellano, Paseo de la Victoria, República Argentina y la avenida del Aeropuerto, y se han previsto itinerarios alternativos hacia Poniente
Los trabajos arqueológicos previos a la construcción del nuevo aparcamiento Puerta de Córdoba en la ciudad provocarán cortes de tráfico alternativos en la confluencia del Paseo de la Victoria, y las avenidas de República Argentina, Aeropuerto y Conde de Vallellano. El plazo de ejecución de estos trabajos será de tres meses y, aunque se ha elegido el verano para afectar lo menos posible al tráfico, será necesario cortar la circulación en momentos específicos.
Además, esta obra coincidirá en el tiempo con otras que se están desarrollando desde este lunes en la misma zona y por las que ya ha habido que cortar un carril de Vallellano.
Cinco catas arqueológicas con afectación al tráfico
Para la construcción del nuevo aparcamiento, se van a llevar a cabo cinco sondeos arqueológicos con unas dimensiones de diez por cuatro metros. La superficie total prevista para la excavación es de 200 metros cuadrados. Tres de estas catas se harán en la zona más cercana a la comisaría de Policía Nacional (una en Cruz Roja) y otras dos más próximas a la avenida del Aeropuerto junto a la glorieta de la Media Luna. La mayoría de ellas se harán en las zonas ajardinadas.
Los arqueólogos prevén que la cota arqueológica se sitúe en torno a los 4,5 metros y la previsión es encontrar los restos de una antigua vaguada usada como vertedero en el siglo XIX.
El Ayuntamiento hará un cronograma de colaboración
El delegado de Urbanismo y presidente de la Gerencia, Miguel Ángel Torrico, ha confirmado que se va a desarrollar un cronograma de colaboración con los departamentos de Movilidad y Parque y Jardines de modo que se reduzca al máximo la interferencia en el tráfico rodado. Los cortes se irán anunciando de manera previa, aunque de momento el Ayuntamiento de Córdoba ya recomienda itinerarios alternativos en la circulación hacia Poniente.
Estos son los itinerarios alternativos por el corte de tráfico en Vallellano
De este modo, se recomienda circular por la avenida de los Custodios (la de la Comisaría de Policía Local) y por la plaza de Vistalegre, mientras se prolongan los trabajos actuales en Vallellano. La salida recomendada desde la avenida del Doctor Fleming hacia Vallellano también podría verse condicionada durante el desarrollo de los trabajos.
"Seguimos trabajando y pedimos disculpas a los cordobeses por las molestias que evidentemente esta intervención va a causar, pero son molestias inevitables", apunta Torrico.
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