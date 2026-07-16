La Aemet fija el inicio de la tercera ola de calor del verano: avisos por altas temperaturas y máximas de 42 grados en Córdoba

Ya está confirmado: un nuevo repunte de las temperaturas desembocará en la tercera ola de calor del verano. Según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a partir de mañana viernes la subida "persistente" de los termómetros que dejarán valores por encima de los 40 grados durante el fin de semana en Córdoba y de hasta 42 de cara al inicio de la próxima semana. Si bien, hoy se mantiene la estabilidad y la ciudad no superará los 39 grados en una jornada marcada, eso sí, por el aviso amarillo y las mínimas elevadas.

La Aemet ha emitido este jueves un comunicado para informar de la llegada de un nuevo episodio de altas temperaturas que afectará especialmente al sur de la Península ibérica y las islas Baleares.

Este jueves el calor intenso aún da un leve respiro pese a que la noche ha sido calurosa y los termómetros no han bajado de los 19 grados. De hecho, a primera hora de la mañana ya se han superado los 20 grados. Las máximas, pr su parte, llegarán hasta los 39 grados en una jornada en la que el organismo estatal sitúa a la campiña cordobesa en aviso amarillo por calor. En la provincia, habrá cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos del suroeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 21º y 36º, en Pozoblanco entre 20º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 36º.

El tiempo este jueves 16 de junio en Córdoba. / CÓRDOBA

El viernes comienza el episodio de calor en Córdoba

Mañana subirán de manera significativa las temperaturas, aunque, según la Aemet, la ola de calor comenzaría oficialmente el sábado. Así, este viernes la provincia registrará cielos poco nubosos o despejados. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 20º y 41º, en Lucena entre 20º y 37º, en Pozoblanco entre 18º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 37º.