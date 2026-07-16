Con 40.000 euros ahorrados ya no puedes comprarte un piso en Córdoba: esto es lo que necesitas para dar una entrada

Antes de pedir una hipoteca, cualquier comprador debe demostrar que cuenta con un ahorro previo equivalente al 30% del valor del inmueble: un 20% en concepto de entrada y un 10% adicional para cubrir los gastos de la operación, en los que se incluyen impuestos, notaría, registro y gestión. En el caso de Córdoba capital, la cantidad que hay que tener ahorrada para dar ese 30% ya supera ampliamente los 40.000 euros. Ahora mismo en Córdoba si tienes 40.000 euros ahorrados no te da para una entrada, es más, te harían falta casi 4.000 euros más en tu cuenta para llegar a la cantidad necesaria.

Un análisis de pisos.com ha calculado en cuántas de las 50 capitales de provincia es posible cubrir ese 30% de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados partiendo de tres niveles de ahorro distintos -30.000, 40.000 y 50.000 euros-, tomando como referencia los precios de venta de mayo de 2026. El resultado dibuja un mapa en el que el dinero ahorrado pierde valor a gran velocidad en cuanto el comprador mira hacia las grandes ciudades.

Cartel de "se vende" en la cancela de entrada de unos pisos en Córdoba capital. / A. J. González

¿Cuánto hay que tener ahorrado en Córdoba para dar la entrada de un piso?

Según los datos recopilados por el citado portal inmobiliario, en mayo de 2026 el precio de una vivienda media de 90 metros se situaba en 145.492 euros. Por lo tanto, teniendo en cuenta que para dar la entrada hay que tener un 30% del valor del inmueble, para poder asumir ese paso en Córdoba habría que tener ahorrados 43.648 euros. Por lo tanto, 30.000 euros se quedarían cortos y harían falta 13.648 más para dar este importante paso. Incluso 40.000 euros no bastarían, pues todavía serían necesarios 3.648 euros para dar la entrada. El único nivel de ahorro válido ahora mismo, por lo tanto, se sitúa de 43.648 euros para arriba.

Partiendo de 30.000 euros ahorrados, no hay una sola capital de provincia en España en la que ese capital baste para cubrir la entrada y los gastos de un piso de 90 metros. Ni siquiera la opción más asequible del país lo permite: en Jaén, la capital con el precio por metro cuadrado más bajo (1.271euros), el 30% previo asciende a 34.320 euros, de modo que aún faltarían más de 4.000 euros para alcanzar el umbral. A partir de ahí, la brecha solo se ensancha.

Escaparate de una inmobiliaria en Córdoba. / MANUEL MURILLO

Subir el ahorro hasta los 40.000 euros amplía el horizonte, pero muy poco: solo cinco capitales quedan dentro del alcance. Son Jaén (34.320 euros de ahorro previo), Zamora (35.244 euros), Cáceres (39.374 euros), Ciudad Real (39.525 euros) y Ávila (39.702 euros), las cinco capitales más económicas del país. El margen es tan estrecho que la sexta posición, Huelva, se queda fuera por apenas 1.250 euros.

Ana Sarmiento, joven cordobesa: "Si no puedes contar con la ayuda económica de tus padres, en muy complicado conseguir dar una entrada"

El problema del acceso a la vivienda que queda patente con estas cifras se acrecienta en la población más joven, la de entre 20 y 40 años. Ana Sarmiento, cordobesa de 35 años, cuenta que "logré independizarme sola hace dos años y desde entonces, aunque he conseguido ahorrar algo, no se acerca ni de lejos a lo que necesitaría para dar una entrada". A pesar de compaginar dos trabajos, la capacidad de ahorro se reduce cuando hay que pagar un alquiler y los gastos que implican vivir sola. Con todo ello, lo que reconoce esta cordobesa es que "llega un punto que prefiero vivir más tranquila y disfrutar de otras cosas que centrarme en intentar ahorrar para algo que me parece cada vez más imposible". Y a todo ello, añade que "creo que si no puedes contar con la ayuda económica de tus padres, en muy complicado conseguir dar una entrada".

Una cifra fuera del alcance

Es por todo esto que el análisis adquiere su verdadera dimensión al recordar que reunir 30.000, 40.000 o 50.000 euros está lejos de las posibilidades de buena parte de la población joven. Quienes se emancipan se topan con una contradicción difícil de resolver: para comprar necesitan ahorrar, pero el alquiler que pagan mientras tanto absorbe una porción tan elevada de su salario que apenas deja margen para apartar dinero. El ahorro deja de depender del esfuerzo individual y pasa a estar condicionado por el punto de partida de cada uno.

Escaparate de una inmobiliaria en Córdoba. / PABLO CABRERA

"Pedirle a un joven que vive de alquiler que reúna 50.000 euros es, en la práctica, pedirle un imposible: la renta mensual se lleva buena parte de la nómina y deja un margen mínimo. Sin una ayuda familiar o una herencia detrás, la cuenta no sale por mucho que se apriete el cinturón", advierte Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com.