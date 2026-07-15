La Universidad de Córdoba reconoce el compromiso ambiental de Dumads y de su comunidad universitaria

El Rectorado de la Universidad de Córdoba ha acogido durante la mañana de este miércoles el acto de entrega de distinciones UCO -Medio Ambiente 2026, un evento que busca reconocer el compromiso de la comunidad universitaria implicada en las políticas medioambientales de la institución.

Organizado por el Vicerrectorado de Campus Sostenible, a través del Servicio de Protección Ambiental (SEPA), durante el acto se ha reconocido la labor de la empresa de moda sostenible Dumads, por su potencial para inspirar a otras pequeñas y medianas empresas de la provincia que, en cualquier sector, quieran comprometerse con el respeto al medio ambiente y hacer de este compromiso una señal de identidad.

Dumads, afincada en Almedinilla, destaca por su trayectoria, habiendo evolucionado un taller familiar de más de 20 años hacia un modelo de moda lenta (slowfashion). Tal y como ha explicado su directora en el transcurso del acto, Dulce Mérida, su carácter innovador reside en la recuperación de la producción bajo demanda, evitando el sobrestock y priorizando el uso de algodón orgánico con certificación GOTS (Global OrganicTextile Standard). Además, aporta soluciones directas al impacto ambiental de la industria textil -una de las más contaminantes- mediante la eliminación de pesticidas y químicos en su materia prima.

Durante el evento también se han entregado distinciones a las personas que han formado parte durante este último año del Programa de Voluntariado Ambiental de la UCO, una iniciativa que ha movilizado a un total de 89 personas a lo largo de una docena de acciones. Asimismo, también se ha reconocido a los 38 alumnos y a los 22 servicios de UCO acreditados en alguno de los cuatro niveles del Programa Trébol, un sistema de acreditación de buenas prácticas ambientales organizado por SEPA, diseñado para ser aplicable y adaptable a cualquier unidad organizativa de la institución universitaria, y que ha conseguido implicar a un total de 600 trabajadores de la universidad.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha dado la enhorabuena durante su intervención a todas las personas reconocidas durante el acto, y ha querido agradecer la labor de todo el personal implicado que desde hace más de dos décadas ha trabajado en la mejora de la sostenibilidad de la institución. A pesar de ello, ha subrayado, “es necesario seguir trabajando e innovando para llegar a más personas y continuar mejorando las políticas medioambientales”.

Por su parte, la vicerrectora de Campus Sostenible, Amanda García, ha agradecido el apoyo “a todas las iniciativas que se ponen en marcha desde el Vicerrectorado, así como la implicación de toda la comunidad universitaria, sin la cual no podría plasmarse el compromiso medioambiental de la UCO”.

25 años al servicio del medio ambiente

El acto ha coincidido en esta edición con la celebración del 25 aniversario del Servicio de Protección Ambiental de la Universidad de Córdoba, un cuarto de siglo en el que la UCO ha experimentado una profunda evolución en su compromiso con el medio ambiente. Lo que comenzó con la puesta en marcha de un sistema para la correcta gestión de residuos peligrosos ha ido dando paso a una estrategia cada vez más amplia e integrada que aborda ámbitos como la movilidad sostenible, la economía circular, la eficiencia energética, la compra y contratación, la promoción de la biodiversidad o la educación y participación ambiental de la comunidad universitaria.

A lo largo de todos estos años se han desarrollado proyectos innovadores y herramientas que han favorecido la implicación de la comunidad universitaria. Entre ellos destacan, más allá del Programa Trébol, el Bosque Universitario, concebido como un laboratorio vivo para la docencia y la investigación en biodiversidad; la Bolsa de Aprovechamiento de Materiales (BAM), que permite intercambiar o reutilizar materiales, equipos y mobiliario; o el Programa de Voluntariado Ambiental, una iniciativa del Aula de Sostenibilidad (dependiente del SEPA) que permite participar en acciones prácticas para la conservación y mejora ambiental.

Más allá de todo ello, durante estas décadas, la UCO ha ido reforzando su participación en redes y espacios de colaboración con otras administraciones y universidades, como la Comisión Sectorial de Sostenibilidad de CRUE-Universidades Españolas o la Red Técnica de Áreas de Medio Ambiente de las Universidades Públicas Andaluzas (Retama). Este compromiso, además, se ha ido consolidando con nuevos instrumentos de planificación, como el II Plan de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad de Córdoba, que establece una hoja de ruta para seguir avanzando en ámbitos como la reducción de la huella de carbono, el uso eficiente de recursos, la integración de la sostenibilidad en la docencia y la investigación o el refuerzo del papel de la UCO en la mejora ambiental del territorio.