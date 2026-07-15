La puesta en marcha de las excavaciones arqueológicas para el futuro aparcamiento de Puerta Córdoba por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo marca la actualidad de este miércoles 15 de julio. De otro lado, un gran incendio de pastos declarado en la carretera del Aeropuerto ha obligado al desalojo preventivo de siete viviendas y ha movilizado un amplio dispositivo de emergencias. Y, en el capítulo deportivo, te estamos contando en directo el Orlando el Córdoba CF afronta su primer compromiso de pretemporada con el amistoso frente al Orlando Pirates, una primera prueba para el conjunto blanquiverde.

Además, destacamos estas otras noticias:

Mundial 2026

Córdoba ciudad

Sucesos y Tribunales

Provincia

Noticias relacionadas

Córdoba CF