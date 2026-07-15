La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las excavaciones para el futuro parking de Puerta Córdoba, el incendio que obligó a desalojar siete viviendas y el primer amistoso de pretemporada del Córdoba CF en directo, centran nuestros titulares
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La puesta en marcha de las excavaciones arqueológicas para el futuro aparcamiento de Puerta Córdoba por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo marca la actualidad de este miércoles 15 de julio. De otro lado, un gran incendio de pastos declarado en la carretera del Aeropuerto ha obligado al desalojo preventivo de siete viviendas y ha movilizado un amplio dispositivo de emergencias. Y, en el capítulo deportivo, te estamos contando en directo el Orlando el Córdoba CF afronta su primer compromiso de pretemporada con el amistoso frente al Orlando Pirates, una primera prueba para el conjunto blanquiverde.
- PARKING | La GMU inicia las excavaciones arqueológicas para el aparcamiento de Puerta Córdoba
- INCENDIO | Desalojan siete viviendas por un gran incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto
- PRETEMPORADA | Orlando Pirates-Córdoba CF, en directo | Primer examen de pretemporada para los blanquiverdes
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Sucesos y Tribunales
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Córdoba CF
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