La actualidad del miércoles 15 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La clasificación de España para la final del Mundial, el reto de adaptar Córdoba al calor extremo desde la arquitectura y la previa del estreno del Córdoba CF en la pretemporada, lo más destacado del arranque de la jornada
España venció anoche a Francia en las semifinales del Mundial 2026 y ya está a un paso del título. Córdoba celebró con euforia una merecida victoria de una Selección que espera rival. El otro finalista saldrá del duelo entre Argentina e Inglaterra que se disputa hoy. Por otro lado, varios arquitectos de Córdoba alertan de que la ciudad aún no está preparada para afrontar episodios de calor extremo, aunque destacan los avances que se están produciendo en la nueva construcción y el urbanismo. En el plano deportivo, la otra noticia importante es el estreno del Córdoba CF en la pretemporada. Los de Ania inician esta tarde su calendario de amistosos con un primer test ante el Orlando Pirates.
- España se mete en la final aplastando a Francia con su fútbol 'sapiens'
- Los arquitectos de Córdoba avisan: «La ciudad no está preparada para el calor extremo, aunque camina hacia ello»
- Previa | El Córdoba CF hará sus primeras pruebas del verano hoy ante el Orlando Pirates
Además, destacamos estas otras noticias:
Mundial 2026
- La histórica victoria ante Francia: Córdoba celebra con pasión el pase de España a la gran final
- La gloriosa España de los 'sin nombre': "Esto es una barbaridad"
- El peor día de Mbappé, Olise y Dembélé
Córdoba ciudad
- La Mezquita-Catedral de Córdoba supera el millón de visitas pese al descenso registrado por el accidente de Adamuz y el tren de borrascas
- Las ‘roombas gigantes’ que Sadeco estudia incorporar para limpiar las aceras de Córdoba: barredoras-fregadoras contra la suciedad más resistente
- Álvaro Lovera, socio fundador de Campus Córdoba: «La ciudad contará con el mayor centro de formación en IA del sur de Europa»
- El astrofísico cordobés Rafael Luque recoge el Premio Princesa de Girona 2026 de Investigación Científica
- La Junta de Andalucía contratará a una empresa para regar 3.875 plantas del Cinturón Verde de Córdoba
Provincia
- La Diputación de Córdoba culmina la última fase de la puesta en marcha de la Unidad de Estancia Diurna de Valenzuela
- La jueza reclama a Adif nuevos expedientes de obras en la zona del accidente de Adamuz
Deportes
Cultura
- Música, humor y magia: el ciclo Noches en la Terraza ofrecerá 20 actuaciones gratuitas entre julio y septiembre en el CRV
Andalucía
- Jesús Aguirre presenta su escrito de renuncia a la presidencia del Parlamento que el PP-A plantea que asuma Ana Mestre
España
- El Gobierno aprueba la ley contra la violencia vicaria, con el caso Bretón como principal precedente, y será un agravante
- Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
- Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
- Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
- El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
- El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
- El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
- Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz
- Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año