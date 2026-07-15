Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España, a la finalCelebración en CórdobaGalería de la celebraciónMezquita-CatedralCórdoba CFSadecoDavid SánchezCorredor castreñoSusto en CapitularesPremios extraordinariosGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

La actualidad del miércoles 15 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La clasificación de España para la final del Mundial, el reto de adaptar Córdoba al calor extremo desde la arquitectura y la previa del estreno del Córdoba CF en la pretemporada, lo más destacado del arranque de la jornada

Córdoba vive con pasión el España-Francia del Mundial 2026

Córdoba vive con pasión el España-Francia del Mundial 2026

Víctor Castro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

España venció anoche a Francia en las semifinales del Mundial 2026 y ya está a un paso del título. Córdoba celebró con euforia una merecida victoria de una Selección que espera rival. El otro finalista saldrá del duelo entre Argentina e Inglaterra que se disputa hoy. Por otro lado, varios arquitectos de Córdoba alertan de que la ciudad aún no está preparada para afrontar episodios de calor extremo, aunque destacan los avances que se están produciendo en la nueva construcción y el urbanismo. En el plano deportivo, la otra noticia importante es el estreno del Córdoba CF en la pretemporada. Los de Ania inician esta tarde su calendario de amistosos con un primer test ante el Orlando Pirates.

Además, destacamos estas otras noticias:

Mundial 2026

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Andalucía

Noticias relacionadas

España

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
  2. Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
  3. Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
  4. El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
  5. El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
  6. El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
  7. Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz
  8. Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 15 de julio de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 15 de julio de 2026

Los arquitectos de Córdoba avisan: «La ciudad no está preparada para el calor extremo, aunque camina hacia ello»

Los arquitectos de Córdoba avisan: «La ciudad no está preparada para el calor extremo, aunque camina hacia ello»

Los fallecidos en Córdoba el martes 14 de julio

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los condenados por delitos sexuales en Córdoba aumentan un 24% y alcanzan su máximo histórico

Los condenados por delitos sexuales en Córdoba aumentan un 24% y alcanzan su máximo histórico

Córdoba fija como prioridades el comercio local, las políticas sociales, el Anillo Verde y la gestión turística

La Junta de Andalucía contratará a una empresa para regar 3.875 plantas del Cinturón Verde de Córdoba

La Junta de Andalucía contratará a una empresa para regar 3.875 plantas del Cinturón Verde de Córdoba
Tracking Pixel Contents