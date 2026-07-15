España venció anoche a Francia en las semifinales del Mundial 2026 y ya está a un paso del título. Córdoba celebró con euforia una merecida victoria de una Selección que espera rival. El otro finalista saldrá del duelo entre Argentina e Inglaterra que se disputa hoy. Por otro lado, varios arquitectos de Córdoba alertan de que la ciudad aún no está preparada para afrontar episodios de calor extremo, aunque destacan los avances que se están produciendo en la nueva construcción y el urbanismo. En el plano deportivo, la otra noticia importante es el estreno del Córdoba CF en la pretemporada. Los de Ania inician esta tarde su calendario de amistosos con un primer test ante el Orlando Pirates.

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