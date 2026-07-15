La Junta de Andalucía renueva al cordobés José Repiso en el puesto de viceconsejero de Servicios Sociales, Familias e Igualdad

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles nuevos nombramientos, en este caso de veinte altos cargos en doce de las consejerías que conformarán en esta legislatura la estructura de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz encabezado por Juanma Moreno ha dado luz verde a los nombramientos de nueve viceconsejeros y de diez secretarios generales técnicos, tras la distribución de consejerías aprobada el pasado 9 de julio. En lo que afecta a Córdoba, algunos nombres continuarán en sus respectivos puestos. Además del hasta ahora consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que ahora liderará la cartera de Inteligencia Artificial, y de Rocío Blanco, que sigue en esta nueva etapa al frente de Empleo, la administración autonómica mantendrá en su cargo al también cordobés José Repiso como viceconsejero de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, a las órdenes de la consejera Loles López, que también continuará en su puesto. Repite también como viceconsejero de Educación Pablo Quesada Ruiz, oriundo de Andújar (Jaén), que ya ocupaba ese cargo en el departamento que dirige María del Carmen Castillo.

José Repiso fue nombrado viceconsejero del ramo el 2 de agosto de 2022 tras ejercer como director general de Cuidados Sociosanitarios en la Consejería de Salud y Familias, siendo responsable de las residencias de mayores y otros centros durante la pandemia, además de dirigir las áreas de Adicciones y Salud Mental. Nacido en Montilla, es educador social, perteneciente al Colegio Profesional de Educadores Sociales de Andalucía y formado como perito judicial por dicho organismo. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria laboral en proyectos de atención social. En este sentido, ha sido secretario general de Cáritas Córdoba, director del centro para personas sin hogar, director residencia de mayores, gerente de una empresa de inserción sociolaboral, así como responsable en otros proyectos de atención social, ayuda a domicilio y asistencia a enfermos VIH.

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrado este miércoles. / CÓRDOBA

Rafael Cano con José Antonio Nieto

En el listado de cargos aprobado, figura el nombre de otro cordobés, el de Rafael Cano Montes, que se incorpora al equipo de José Antonio Nieto como secretario general técnico de la Consejería de IA, Desarrollo Digital y Administración Pública. Nacido en Córdoba en 1976, desde abril de 2018 viene desempeñando la labor de coordinación de la Dirección General encargada de las Infraestructuras Judiciales y la Modernización Digital de la Consejería de Justicia. Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, es funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría Intervención. En los últimos 23 años ha desarrollado su carrera profesional en puestos de responsabilidad en ayuntamientos como el de Sevilla y Córdoba, además de en otras áreas de la Administración de la Junta de Andalucía, donde ha sido jefe de Servicio de Inspección y Sanciones del Transporte de la Consejería de Fomento. La viceconsejería, en este caso, estará a cargo de Ana María Corredera Quintana.

Como ya es sabido, Jesús Aguirre abandonará el puesto como presidente del Parlamento, que recaerá en Ana Mestre, para ser senador del PP.