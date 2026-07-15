Elecciones municipales
José María Bellido calienta su candidatura para las elecciones municipales de 2027: “No existe una alternativa de gobierno en Córdoba”
El alcalde acudirá el sábado a un acto del PP en Santiago de Compostela junto al resto de candidatos de las capitales para los comicios del año que viene
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado que, quitando al Partido Popular, hoy por hoy "no existe una alternativa de gobierno consolidada en Córdoba". El dirigente que ha confirmado ya su intención de presentarse a la reelección en numerosas ocasiones a lo largo de este año, acudirá este sábado, 18 de julio, a Santiago de Compostela a la presentación de candidatos del PP en capitales de provincia para las elecciones municipales del 2027.
En redes sociales, el regidor ha querido generar expectación sobre su candidatura con un vídeo del que se espera tenga una segunda parte. En el reel de Instagram, el regidor aparece en la Sala Telares del Gran Teatro de Córdoba, sentándose en un taburete con una pregunta de fondo en la que puede leerse: "Preparándome para anunciar si vuelvo a ser candidato a la Alcaldía de Córdoba".
Terceros comicios de Bellido
Más allá de tendencias en redes sociales, lo cierto es que los de 2027 serán los terceros comicios a los que Bellido se presentará como candidato a la Alcaldía de Córdoba, después de haber sido el candidato y ganar las citas del 2019 y 2023, esta última con mayoría absoluta.
Bellido critica la falta de candidatos en otros partidos
Precisamente esta mañana, el alcalde se ha referido a la falta de candidatos a izquierda y a derecha del Partido Popular para las elecciones municipales. Bellido entiende que eso es un síntoma de que "ni hay alternativa, ni hay proyecto alternativo".
El alcalde se ha mostrado convencido de que los resultados cosechados por el PP, triplicando el resultado del segundo contendiente (el Partido Socialista) en las últimas elecciones autonómicas, respaldan el trabajo llevado a cabo por los populares en la administración andaluza y en el Ayuntamiento de Córdoba. "A día de hoy no existe una alternativa de gobierno consolidada en Córdoba", ha asegurado.
En este sentido, Bellido entiende que es una ventaja para su formación tiene ventajas en un escenario electoral a 10 meses vista. "En las elecciones locales hay que tener en cuenta que no solo se vota a un partido político, sino a un proyecto, que también tiene mucho que ver con las personas, no solo el candidato, sino toda la lista", ha manifestado.
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