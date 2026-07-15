La inflación alcanza el 3% en Córdoba tras dispararse un 6,4% los gastos de vivienda en junio

Los precios se situaron en junio un 3% por encima de los registrados un año antes en la provincia de Córdoba. La inflación avanzó además un 0,5% respecto a mayo y acumula un incremento del 2,2% desde el comienzo de 2026, según los últimos datos del Índice de Precios de Consumo publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El comportamiento de los gastos del hogar fue especialmente significativo durante junio. El grupo de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una subida mensual del 6,4%, la más elevada de todas las categorías. En términos interanuales, estos precios aumentaron un 3,1%.

El grupo que más se encarece respecto a junio del año pasado es, sin embargo, el de restaurantes y alojamientos, con un incremento del 5,4%. En comparación con mayo, sus precios aumentaron un 0,5%. También destacaron en términos interanuales el cuidado personal y otros servicios, con un 4,8%, y el transporte, con un 4,5%. La enseñanza se encareció un 3,1%, mientras que los seguros y servicios financieros subieron un 3,2%.

En comparación con mayo, aumentaron asimismo las actividades recreativas, deportivas y culturales, un 2%; los seguros y servicios financieros, un 1,1%; y el cuidado personal y otros servicios, un 0,7%. En sentido contrario, el transporte se abarató un 1,4%, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco descendieron un 0,2%.

Los alimentos moderan la subida

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 1,5% en comparación con junio de 2025, la mitad que el índice general de Córdoba. Además, sus precios bajaron un 0,2% respecto al mes anterior y acumulan un incremento del 0,8% desde enero. La evolución refleja una moderación de la presión sobre la cesta de la compra, aunque los consumidores siguen pagando más que hace un año.

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Vestido y calzado fue el único gran grupo que presentó una bajada anual relevante. Sus precios descendieron un 1,6% respecto a junio de 2025. La caída fue del 1,7% en comparación con mayo y alcanzó el 2,4% desde el inicio del año.