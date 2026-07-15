La industria de la madera de Córdoba se une a la Universidad para afrontar los retos del futuro con nueva cátedra

La Universidad de Córdoba y la Asociación de Empresarios de la Industria de la Madera y el Mueble de Córdoba (Uniema) han presentado este martes la Cátedra de la Industria de la Madera y el Mueble Francisco Javier Torrero Mejías, una iniciativa que pretende reforzar la investigación, la transferencia del conocimiento y la formación de talento para responder a los retos de uno de los sectores estratégicos de la economía cordobesa, que emplea a 3.600 personas.

El acto ha contado con la participación del rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; el presidente de Uniema, Enrique Fernández; el director de la cátedra, Miguel González-Mohino; la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, María Dolores Gálvez; el vicerrector de Transferencia, Formación Continua y Emprendimiento, Sergio Castro; y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent.

Durante la presentación, los participantes coincidieron en destacar que la nueva cátedra nace con el objetivo de convertirse en un puente estable entre el ámbito universitario y el tejido empresarial, favoreciendo que la investigación responda a las necesidades reales del sector y que las empresas puedan acceder al conocimiento y al talento generado en la Universidad. Entre las líneas de actuación previstas figuran la organización de jornadas y seminarios, programas de formación, becas, proyectos de investigación aplicada, asesoramiento técnico y la creación de redes de colaboración. Según han explicado, algunas de estas iniciativas ya se encuentran en marcha.

Presentación de la Cátedra en el Rectorado de la Universidad de Córdoba / CÓRDOBA

El director de la cátedra, Miguel González-Mohino, ha explicado que esta iniciativa representa "una inversión estratégica para las empresas", ya que facilitará un acceso más directo a la investigación y a las capacidades de la Universidad. Según ha señalado, uno de los principales objetivos será acercar a los estudiantes a un sector con una elevada capacidad de generación de empleo mediante prácticas, trabajos de investigación y proyectos colaborativos. "La mejor transferencia del conocimiento consiste en llevar el talento de la Universidad a las empresas y traerlo de vuelta a la Universidad", ha destacado.

Por su parte, el vicerrector Sergio Castro ha incidido en que la cátedra es "el instrumento más adecuado para enlazar la empresa con los investigadores y los estudiantes". Entre sus funciones estará trasladar los retos de las empresas a las aulas, impulsar proyectos de investigación aplicada y favorecer la formación permanente de los profesionales.

Además, ha puesto en valor el potencial investigador de la Universidad de Córdoba, con más de 1.500 investigadores y más de 200 grupos consolidados, y aseguró que el reto pasa por convertir la investigación en innovación útil para el tejido empresarial.

Investigación aplicada para afrontar los retos del futuro

El presidente de Uniema, Enrique Fernández, ha destacado que la cátedra ha sido impulsada y financiada por las propias empresas del sector, lo que, a su juicio, demuestra el compromiso de la industria con la innovación y la colaboración con la Universidad. Fernández ha insistido en que la industria de la madera y el mueble ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas y actualmente trabaja con fabricación digital, automatización, inteligencia artificial, sostenibilidad, economía circular y nuevos materiales.

En la provincia de Córdoba, ha recordad, el sector está formado por alrededor de 680 empresas y autónomos y genera 3.650 empleos directos, constituyendo uno de los principales motores industriales y económicos del territorio. "La cátedra nace para entrar en nuestras fábricas, para que un estudiante pueda resolver problemas reales de una empresa y para que la investigación se transforme en innovación", ha afirmado.

Un sector tecnológico con oportunidades de empleo

La delegada territorial de Empleo, María Dolores Gálvez, ha defendido que la industria de la madera atraviesa "un momento de profundo cambio" y quiso desterrar la imagen de un sector exclusivamente artesanal. "Hay todavía quien piensa que es un sector artesanal, pero es un sector industrial y muy tecnológico", ha afirmado, al tiempo que ha animado a los estudiantes universitarios a conocer las oportunidades laborales que ofrece una actividad con una elevada demanda de profesionales cualificados.

Gálvez ha recordado también la experiencia de la Escuela de la Madera, que acumula tres décadas formando profesionales e innovando en colaboración con el sector empresarial.

Asimismo, Blanca Torrent ha calificado la iniciativa como "una alianza tan necesaria como prometedora" y ha asegurado que supone "no solo un acto de justicia, sino una declaración de intenciones". La primera teniente de alcalde ha puesto en valor el peso de la industria de la madera y el mueble como una de las principales señas de identidad de la economía cordobesa y ha defendido que "el conocimiento no debe quedarse dentro de las aulas". En este sentido, destacó la importancia de impulsar la formación reglada y continua, la investigación aplicada y el emprendimiento para que las pequeñas y medianas empresas incorporen "el diseño y las tecnologías del mañana". Asimismo, ha subrayado que el sector debe seguir siendo sinónimo de "tradición, artesanía y calidad", pero también de digitalización, sostenibilidad y competitividad internacional.

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha cerrado el acto destacando la importancia de consolidar un proyecto con vocación de permanencia y agradeció el compromiso mostrado por el sector empresarial. Torralbo ha señalado que Córdoba necesita avanzar en la reindustrialización del territorio y considera que esta cátedra puede convertirse en una herramienta clave para favorecer un empleo de mayor calidad y fortalecer la colaboración entre universidad y empresa mediante unos "cimientos sólidos" que garanticen su continuidad en el futuro.