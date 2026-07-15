Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 15 de julio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Raíces en el Jardín
Actuación de Jusscuss
Dentro del ciclo Raíces en el Jardín, tendrá lugar un concierto de música urbana a cargo de Jusscuss.
CÓRDOBA. Jardín Botánico.
Avda. Linneo, s/n.
22.00 horas.
Planeo Córdoba Joven
Concierto ‘Hello Adele’
La Fundación Cajasol dentro de su ciclo Verano en Cajasol presenta el concierto Hello Adele, un viaje a los grandes éxitos de la diva británica con una puesta en escena impecable, un sonido de gran calidad y una interpretación vocal cuidada al detalle. Cada canción es ejecutada con una dedicación absoluta, logrando emocionar y transportar al público a los conciertos más emblemáticos de Adele. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Quiosco Joven.
Paseo de la Victoria.
22.00 horas.
Exposición
‘Historia y memoria con nombre de mujer’, en la biblioteca Central
La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la II República en 1931 hasta la Transición en 1975..
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda del Marrubial, s/n.
De 08.30 a 14.30 horas.
Exposición
El Palacio de la Merced acoge ‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’
El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del noveno centenario del nacimiento de Averroes.
CÓRDOBA. Palacio de la Merced.
Colón, 15.
De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.
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