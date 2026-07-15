Sucesos
Un gran incendio de pastos junto al Parque Joyero moviliza a todos los bomberos de Córdoba
El fuego de importantes dimensiones ha originado una columna de humo visible desde varios puntos de la capital
Todas las dotaciones de los dos parques de bomberos de Córdoba intervienen en un incendio de pastos declarado este lunes en la carretera del Aeropuerto, en una zona próxima a varias empresas y naves.
Según han informado desde el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba (SPEIS), el fuego se ha originado alrededor de las 13.30 horas en el kilómetro 3 de la N-437, la conocida carretera del Aeropuerto, y afecta a una zona de pastos y cañas.
El incendio ha adquirido una importante dimensión y ha generado una columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. El Servicio de Emergencias 112 ha recibido más de una veintena de llamadas alertando del fuego.
La intervención resulta especialmente delicada por la ubicación del incendio, situado entre el entorno del Parque Joyero y distintas empresas y naves de la carretera del Aeropuerto, además de su proximidad a una zona habitada.
- Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
- Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
- Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
- El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
- El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
- El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
- Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz
- Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año