Un gran incendio de pastos junto al Parque Joyero moviliza a todos los bomberos de Córdoba

Todas las dotaciones de los dos parques de bomberos de Córdoba intervienen en un incendio de pastos declarado este lunes en la carretera del Aeropuerto, en una zona próxima a varias empresas y naves.

Según han informado desde el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba (SPEIS), el fuego se ha originado alrededor de las 13.30 horas en el kilómetro 3 de la N-437, la conocida carretera del Aeropuerto, y afecta a una zona de pastos y cañas.

El incendio ha adquirido una importante dimensión y ha generado una columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. El Servicio de Emergencias 112 ha recibido más de una veintena de llamadas alertando del fuego.

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La intervención resulta especialmente delicada por la ubicación del incendio, situado entre el entorno del Parque Joyero y distintas empresas y naves de la carretera del Aeropuerto, además de su proximidad a una zona habitada.