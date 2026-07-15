La GMU inicia las excavaciones arqueológicas para el aparcamiento de Puerta Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha iniciado este miércoles los trabajos de excavación arqueológica previos a la construcción del futuro aparcamiento Puerta Córdoba. El nuevo aparcamiento se ubicará en la confluencia de las avenidas de Vallellano y del Aeropuerto, en una franja longitudinal en la que se prevé una menor presencia de restos arqueológicos por la existencia de una vaguada que se utilizó como estercolero a finales del siglo XIX.

El Ayuntamiento de Córdoba ha programado estas actuaciones durante los meses de verano, cuando disminuye el tráfico, para reducir su impacto sobre la movilidad. Los trabajos coincidirán, además, con el corte que existente por las obras que se ejecutan en Vallellano y que mantienen cerrado uno de los carriles de la avenida.

Responsables de Urbanismo y de la empresa adjudicataria, esta mañana en la zona de Vallellano. / CÓRDOBA

Salsum hará los trabajos arqueológicos

Los trabajos que dan comienzo ahora han sido adjudicados a la empresa Salsum y darán continuidad a un estudio geotécnico para determinar los riesgos arqueológicos que ya se hizo en 2024. El presidente de la GMU, Miguel Ángel Torrico, acompañado por responsables del organismo autónomo y de la adjudicataria han visitado hoy esta zona para informar del comienzo de estos trabajos arqueológicos.

Cinco sondeos arqueológicos junto a Vallellano

En total, se van a llevar a cabo se van a llevar a cabo cinco sondeos arqueológicos con unas dimensiones de diez por cuatro metros. La superficie total prevista para la excavación es de 200 metros cuadrados.

Respecto a la profundidad, el jefe de Arqueología de la GMU, Juan Murillo, ha explicado que los trabajos llegarán hasta la cota en la que aparezcan los restos arqueológicos. La previsión es que se encuentren a unos 4,4 metros de profundidad, según los sondeos geotécnicos anteriores, que permitieron determinar la potencia estratigráfica del terreno.

Los sondeos se realizarán en las zonas ajardinadas para causar las mínimas molestias al tráfico: dos estarán situados cerca del edificio administrativo de la Junta de Andalucía y otros dos, junto a la Comisaría de la Policía Nacional. El quinto se ejecutará junto a la sede de Cruz Roja, en el punto donde está prevista una de las entradas peatonales al aparcamiento.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de tres meses y un presupuesto de 135.500 euros.