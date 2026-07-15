Desalojan siete viviendas por el incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto de Córdoba

El incendio de pastos declarado este miércoles en la carretera del Aeropuerto, a la altura de la estación de servicio BP de Casillas, ha obligado al desalojo preventivo de siete viviendas debido a la proximidad de las llamas a la zona residencial.

El fuego se inició sobre las 13.30 horas afectando inicialmente a unos 2.500 metros cuadrados de pasto. El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) logró extinguirlo en un primer momento, pero sobre las 14.30 horas se produjo una reactivación que ha hecho necesario reforzar el operativo.

Desalojos y desvío del tráfico

Ante la evolución del incendio, los servicios de emergencia han evacuado de forma preventiva a entre 10 y 12 personas que se encontraban en las siete viviendas más cercanas al foco. Además, la línea O-1 de Aucorsa ha sido desviada temporalmente para facilitar las labores de extinción y garantizar la seguridad en la zona.

Hasta el lugar se ha desplazado el Parque Central de Bomberos al completo, con apoyo del Parque del Granadal, sumando seis vehículos y 14 efectivos. También participan dos unidades del Infoca, 11 patrullas de la Policía Local, dos de la Unidad Adscrita y dos de la Policía Nacional.

Según informan desde el Ayuntamiento de Córdoba, el incendio se encuentra controlado y perimetrado por los equipos de emergencia, mientras permanece pendiente la valoración de los daños y la medición de la superficie finalmente afectada.