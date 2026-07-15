Defensa prepara 330 plazas para la Base Logística de Córdoba: estos son los perfiles que tendrán más opciones

La próxima Oferta de Empleo Público del Ministerio de Defensa incluirá 330 plazas vinculadas directamente a la Base Logística del Ejército de Tierra de Córdoba. La previsión es que el proceso selectivo comience durante el próximo otoño.

El Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Ejército de Tierra han mantenido una reunión con responsables de institutos y centros de Formación Profesional de la capital y la provincia para coordinar la difusión de la convocatoria y facilitar el acceso de los estudiantes y titulados cordobeses.

En el encuentro han participado representantes del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de la oficina de apoyo a la Base Logística del Ejército de Tierra.

Los centros de FP cubren el 98% de los perfiles demandados

Uno de los principales asuntos analizados ha sido la relación entre las titulaciones que se imparten actualmente en Córdoba y los perfiles profesionales que necesitará la Base Logística.

Según los datos expuestos durante la reunión, los institutos y centros de Formación Profesional de Córdoba y la provincia ofrecen formación relacionada con el 98% de las especialidades incluidas en la convocatoria de empleo público.

Esta coincidencia sitúa a los titulados y estudiantes cordobeses en una posición favorable para optar a puestos de trabajo estables y de carácter técnico.

Alumnos del IES Zoco de Córdoba. / AJGONZALEZ / COR

Las administraciones han pedido a los centros educativos que informen a su alumnado y a antiguos estudiantes sobre las características de la oferta y los requisitos para participar en el proceso selectivo.

El objetivo: que las plazas se cubran con talento de Córdoba

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado que la prioridad de las instituciones es conseguir que las oportunidades laborales vinculadas a la Base Logística se traduzcan en empleo para la población local.

Torrent ha señalado que Córdoba no puede permitir que existan puestos vacantes por falta de profesionales cualificados ni que las empresas y administraciones tengan que buscar trabajadores fuera de la provincia.

En este sentido, ha defendido el papel del Imdeec como enlace entre las grandes infraestructuras, las pequeñas y medianas empresas y los profesionales cordobeses.

Alumnos de mecanizado, automoción y soldadura, familias profesionales relacionadas con la BLET. / A.J. GONZÁLEZ

Nuevos ciclos de Formación Profesional

El delegado territorial de Educación, Diego Copé, ha destacado la importancia de coordinar a las administraciones y los centros educativos para aprovechar las nuevas oportunidades de empleo.

Copé ha asegurado que la Junta de Andalucía mantiene su apuesta por una Formación Profesional vinculada a las necesidades de la Base Logística y ha recordado que la oferta formativa continuará ampliándose durante el próximo curso.

Entre las nuevas titulaciones autorizadas se encuentran el grado superior de Automoción en el IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla y el de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en el IES Antonio Galán Acosta de Montoro.

Acompañamiento para preparar las oposiciones

Las administraciones consideran que uno de los principales retos será conseguir que los aspirantes completen correctamente todas las fases del proceso selectivo.

Por este motivo, se ha planteado que el profesorado de los institutos realice una labor de acompañamiento y orientación a los estudiantes y titulados interesados.

Este apoyo incluiría información sobre los trámites de inscripción, los requisitos de la convocatoria y la preparación de las pruebas, con el objetivo de evitar que posibles candidatos abandonen el proceso por problemas administrativos o falta de asesoramiento.

Dónde se podrán presentar las solicitudes

Cuando se abra oficialmente el plazo, las solicitudes para optar a las plazas de la Base Logística de Córdoba se podrán presentar a través del portal del Ministerio de Defensa.

Las personas interesadas también podrán resolver sus dudas en la Subdelegación de Defensa de Córdoba, situada en la plaza Ramón y Cajal. Este punto de información atiende sin necesidad de solicitar cita previa.

La coordinación entre los centros educativos, las administraciones públicas y el Ejército busca que la construcción y puesta en funcionamiento de la Base Logística se convierta en una fuente estable de empleo cualificado para Córdoba y su provincia.