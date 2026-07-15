Selección Española
Córdoba tendrá una pantalla gigante gratuita para ver la final del Mundial de España: este es el aforo y hora de acceso
El recinto del Arenal acogerá la proyección gratuita de la final del Mundial en pantalla gigante a partir de las 19.00 horas del domingo
La final de la Copa Mundial de fútbol podrá seguirse en directo a través de pantalla gigante y de forma gratuita en las instalaciones del Córdoba Live, situadas en el recinto ferial del Arenal, en virtud del acuerdo de colaboración al que han llegado los promotores del festival y el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo que será la encargada de tramitar las correspondientes autorizaciones.
Horario de apertura
De esta manera, el próximo domingo, día 19, se podrá acceder al recinto desde las 19:00 horas, en donde se podrá seguir la retransmisión en directo del partido (prevista para las 21:00 horas) a través de pantalla gigante.
De la misma manera, los aficionados que se desplacen hasta las instalaciones del Córdoba Live podrán disfrutar de música en directo y espectáculos de animación que se celebrarán antes y después del evento deportivo.
El acceso a las instalaciones es gratuito hasta completar el aforo previsto que, dada la relevancia de esta cita deportiva, podría llegar hasta las 5.000 personas.
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