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Córdoba tendrá una pantalla gigante gratuita para ver la final del Mundial de España: este es el aforo y hora de acceso

El recinto del Arenal acogerá la proyección gratuita de la final del Mundial en pantalla gigante a partir de las 19.00 horas del domingo

Córdoba vive con pasión el España-Francia del Mundial 2026

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La final de la Copa Mundial de fútbol podrá seguirse en directo a través de pantalla gigante y de forma gratuita en las instalaciones del Córdoba Live, situadas en el recinto ferial del Arenal, en virtud del acuerdo de colaboración al que han llegado los promotores del festival y el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo que será la encargada de tramitar las correspondientes autorizaciones.

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Víctor Castro

Horario de apertura

De esta manera, el próximo domingo, día 19, se podrá acceder al recinto desde las 19:00 horas, en donde se podrá seguir la retransmisión en directo del partido (prevista para las 21:00 horas) a través de pantalla gigante.

De la misma manera, los aficionados que se desplacen hasta las instalaciones del Córdoba Live podrán disfrutar de música en directo y espectáculos de animación que se celebrarán antes y después del evento deportivo.

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El acceso a las instalaciones es gratuito hasta completar el aforo previsto que, dada la relevancia de esta cita deportiva, podría llegar hasta las 5.000 personas.

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