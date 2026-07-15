Así actuaba la red que interceptaba correos de empresas de Córdoba para desviar facturas: hay cuatro investigados

La Guardia Civil de Córdoba investiga a cuatro personas por su presunta participación en una organización dedicada a estafar a empresas mediante la interceptación de correos electrónicos corporativos para el desvío de facturas. La denominada operación Tikal-Hebect-5125, desarrollada por el Equipo@ de la Comandancia de Córdoba, ha permitido esclarecer nueve delitos y detectar un perjuicio económico cercano a los 30.000 euros.

Los investigados están acusados de supuestos delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal. La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas investigaciones o detenciones.

La denuncia de una empresa de Córdoba dio la alarma

La investigación se inició después de que una empresa de la provincia denunciara un desvío de dinero en las operaciones que realizaba habitualmente con sus proveedores.

Imagen de recurso de un ciberdelincuente / 123RF

Según la Guardia Civil, los ciberdelincuentes recurrían a técnicas de ingeniería social y al robo de credenciales para acceder sin autorización a las cuentas de correo electrónico de las compañías seleccionadas. Una vez dentro, vigilaban las conversaciones y esperaban a que las empresas tramitaran facturas de importes elevados. En ese momento, interceptaban los mensajes y modificaban el número de cuenta bancaria que figuraba en los documentos originales.

De esta forma, las víctimas realizaban los pagos convencidas de que estaban ingresando el dinero al proveedor habitual, aunque los fondos terminaban en cuentas controladas por los presuntos estafadores.

Una cadena de cuentas para ocultar el dinero estafado

La red empleaba numerosas cuentas bancarias conectadas entre sí para dificultar el seguimiento del dinero y eludir los controles contra el blanqueo de capitales. Tras recibir los pagos, los fondos eran transferidos rápidamente de una cuenta a otra mediante operaciones sucesivas. El objetivo era fragmentar las cantidades y romper la trazabilidad bancaria antes de retirar o distribuir el dinero.

El análisis financiero efectuado durante la investigación permitió localizar nuevas víctimas y elevar la cantidad presuntamente estafada hasta aproximadamente 30.000 euros.

Identificado mientras retiraba efectivo de un cajero

Las pesquisas permitieron identificar a los cuatro supuestos integrantes de la organización y la investigación apunta que el líder del entramado se encargaba de la última fase del proceso: retirar, distribuir y consolidar los beneficios obtenidos con las estafas.

Los agentes lograron identificarlo mientras realizaba extracciones de efectivo en cajeros automáticos. Para tratar de ocultar su identidad, utilizaba una cuenta bancaria abierta mediante la suplantación de los datos personales de un tercero ajeno a la organización, y desde esa cuenta se enviaba parte del dinero a los otros tres investigados. Con estas transferencias, el grupo pretendía dividir las cantidades y dificultar la reconstrucción del recorrido seguido por los fondos.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente.