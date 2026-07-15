La Mezquita-Catedral de Córdoba será más accesible para las personas con discapacidad visual

El Cabildo Catedral de Córdoba y la ONCE han firmado este miércoles un convenio de colaboración para mejorar la accesibilidad y favorecer la inclusión de las personas con discapacidad visual en la Mezquita-Catedral. El acuerdo permitirá poner en marcha proyectos culturales, sociales y religiosos destinados a que la ceguera o la discapacidad visual grave no sean una barrera para conocer el monumento Patrimonio Mundial.

El convenio ha sido suscrito por el deán presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, y el director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, en presencia del director de la organización en Córdoba, Francisco Valderas.

Se trata del primer marco estable de colaboración entre ambas instituciones, después de varios años de reuniones y trabajo conjunto para adaptar la visita al monumento a las necesidades de las personas con discapacidad.

Firma del convenio entre el Cabildo Catedral y la ONCE / CÓRDOBA

Acceso gratuito y bonificaciones

Uno de los principales compromisos asumidos por el Cabildo es facilitar el acceso gratuito individual a la Mezquita-Catedral a las personas ciegas y a aquellas que tengan reconocido un grado de discapacidad superior al 65%, así como a sus acompañantes.

Las personas con un grado de discapacidad inferior al 65% podrán beneficiarse de una bonificación. También se contemplan condiciones especiales para los grupos organizados por asociaciones y entidades que trabajan con personas con discapacidad visual.

Tocar la sillería del coro y conocer réplicas de las piezas

El acuerdo permitirá que los afiliados de la ONCE puedan explorar mediante el tacto determinados elementos del monumento, como la sillería de madera del coro catedralicio.

Cuando las necesidades de conservación impidan tocar una pieza original, ambas entidades estudiarán la adquisición de réplicas que reproduzcan sus características. El objetivo es que las personas ciegas puedan formarse una idea lo más precisa posible de esos elementos patrimoniales.

El acuerdo permitirá que los afiliados de la ONCE puedan explorar mediante el tacto determinados elementos del monumento / CÓRDOBA

El Cabildo pondrá además a disposición de los visitantes folletos en braille y documentos electrónicos accesibles. La página web, las aplicaciones móviles y el resto de recursos digitales vinculados a la Mezquita-Catedral deberán cumplir las pautas necesarias para que puedan utilizarse correctamente con herramientas de apoyo.

También se organizarán visitas guiadas accesibles, se adaptarán los materiales informativos y se celebrarán actividades culturales inclusivas siguiendo las recomendaciones de la ONCE.

Formación para el personal de la Mezquita-Catedral

La ONCE participará en la planificación de las actuaciones y aportará su experiencia en accesibilidad e inclusión. Entre sus funciones estará formar al personal del Cabildo en buenas prácticas para atender a personas con discapacidad visual.

La organización evaluará periódicamente las medidas implantadas y propondrá mejoras a partir de la experiencia de los visitantes y de las prácticas aplicadas en otros espacios patrimoniales.

Asimismo, promoverá la participación directa de las personas con discapacidad visual en el diseño y desarrollo de las iniciativas, para garantizar que sus necesidades sean tenidas en cuenta.

Una colaboración “ambiciosa y ejemplar”

Joaquín Alberto Nieva ha señalado que la colaboración entre las dos instituciones ya ha dado resultados, entre ellos la estación tiflológica instalada en el nuevo Centro de Información y Recepción de Visitantes.

El deán presidente ha defendido la necesidad de difundir la importancia de la Mezquita-Catedral con independencia de las capacidades, sensibilidades o credos de quienes la visitan.

Por su parte, los responsables de la ONCE han calificado el convenio como “ambicioso y ejemplar”. Marcelo Rosado ha destacado que el acuerdo puede servir de referencia para otras instituciones y generar nuevas iniciativas destinadas a eliminar barreras en el acceso a la cultura y al patrimonio.

“Cada paso que damos hacia una accesibilidad real es un paso decisivo hacia una sociedad más humana”, ha afirmado el director de la ONCE en Málaga.